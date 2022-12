Alles außer Fußball : Früher war mehr WM-Klimbim

Früher war mehr Lametta – oder zumindest mehr Merchandise. In diesem Jahr stehen nur noch traurige Reste von Fanartikeln in hinteren Ecken der Supermärkte herum.

Mit Hut in Schwarz-Rot-Gold: Deutsche Fußballfans in Qatar Bild: Witters

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2006? Ans Sommermärchen? In unserem Wohnzimmer installierten wir damals eine kleine Deutschlandfahne direkt über dem Fernseher (der Ort des Geschehens), und meine Freundinnen und ich, 17 Jahre alt, malten uns völlig unironisch kleine Deutschlandflaggen ins Ge­sicht. Wenn wir nach den geschauten und oft ja gewonnenen Spielen in die Stadt zum Feiern radelten, begegneten uns nicht selten Mitschüler, die sich in riesige Deutschlandfahnen eingewickelt hatten und Lieder über Lukas Podolski grölten.

Auch wenn ich das mit der Flagge im Gesicht damals gar nicht hinterfragte, war die Grundstimmung klar: Wir waren stolz. Stolz darauf, dass die WM in unserem Land stattfand und alle Spaß zu haben schienen. Stolz darauf, dass „unser“ Team so jung war, so frisch und so gut spielte. Und stolz darauf, dass wir als Fans ein nicht unerheblicher Teil dieses Fußballmärchens waren.

Hawaiikatten in Schwarz-Rot-Gold

Deutschlandflaggen habe ich mir seither nicht mehr ins Gesicht gemalt, das übernahmen aber viele andere Fußballfans. Merchandise war schließlich en masse verfügbar: Da gab es in den vergangenen Jahren Chipstüten mit Fußballmotiven, M&Ms und Hawaiiketten in Schwarz-Rot-Gold – und natürlich Trikots. Autos konnte man von oben bis unten im WM-Deutschland-Look einkleiden: Da gab es schwarz-rot-goldene Seitenspiegelüberzieher, kleine Aufkleber für die Seitentüren, Bommel für die Antenne und natürlich die mal dezent klein gehaltenen, mal überdimensioniert erscheinenden Deutschlandflaggen, die an ziemlich vielen Autos wehten.

In diesem Jahr ist alles anders. Früher war mehr Lametta – oder zumindest mehr WM-Merchandise. Die Gründe sind hinreichend bekannt (und benannt): Qatar, Winter, Flick, Qatar, das Geeiere um mögliche Armbinden, Qatar, Bierhoff, und gut gespielt hat die Mannschaft auch nicht. Und Fan-Artikel liefen wohl von Anfang an nicht gut: Schon Mitte November begann Lidl, Fußball-Sweatshirts statt für 20 Euro für sechs zu verramschen, und im Adidas-Shop zeigt sich ein weiterer kurioser Auswuchs: Die DFB-Heimtrikots der Frauen kosten regulär 90 oder 140 Euro. Die Herrenshirts aber sind stark reduziert: von 140 auf 70 Euro, von 90 auf 45.

Eine Kollegin berichtet aus dem Supermarkt, wo ein letzter trauriger Ständer in der hintersten Ecke herumstand; daran baumelten Haarreifen und -gummis in Schwarz-Rot-Gold, die niemand mehr haben oder verschenken wollte. Ein weiterer Supermarkt (Sie wissen schon, welcher) kündigte medien- und aufmerksamkeitswirksam seine Zusammenarbeit mit dem DFB, weil die Spieler die „One Love“-Binde nicht trugen. Dort wurden die Sammelheftchen mit Spieleraufklebern am Ende tausendfach verschenkt, den Kunden wurden gleich 20 Heftchen auf einmal in die Hände gedrückt.

Und auch Fahnen hat man in diesem Jahr eigentlich nirgendwo gesehen. Hupkonzerte gab es nicht (aber nach welchem Spiel hätten die auch stattfinden sollen?), und als ich eines Abends über die Zülpicher Straße lief, war ich vollkommen baff, als zwei junge Fußballfans in kompletter Flaggenmontur (der brasilianischen) singend aus einer Kneipe stolperten. Das gibt es noch? Echtes Fantum? Ganz viele Fanartikel am Körper? Frauen, die sich Flaggen ins Gesicht malen? So kann es gehen, wenn die Umstände eines Turniers anders verlaufen. In Deutschland andererseits hing in diesem Jahr an vielen Orten ein Symbol, das wichtiger ist als andere: die Flagge der Ukraine.