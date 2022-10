Aufsicht von ARD und ZDF : Da ist noch ein Posten zu besetzen

Hätte eine bessere Rundfunk-aufsicht die Massagesitze im Dienstwagen von Patricia Schlesinger verhindert? Wohl kaum. Aber dubiose Bonuszahlungen an Führungskräfte des RBB hätten einer effizienten Kontrollinstanz auffallen können. Das jedenfalls meint Dominik Speck, der im Oktober 2019 im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds eine Expertise zur Umsetzung der Transparenzforderungen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorlegte und jetzt am Rande des Leipziger Dokumentarfilm-Festivals bei einer Podiumsdiskussion der AG Dokumentarfilm/AG DOK seine Ergebnisse nachreichte: Wo ein klares und bundesweit einheitliches Handeln erforderlich wäre, bastelt sich jeder ARD-Sender seine eigenen Transparenzregeln zurecht, und noch immer ist es ein mühsames Geschäft, auf den Internetseiten einer Anstalt bis zu den Rundfunkrats-Protokollen durchzudringen. Noch undurchsichtiger geht es in den Verwaltungsräten zu. Und obwohl das ZDF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2014 zu all dem eine klare Marschrichtung vorgab, brauchten einige ARD-Sender sieben Jahre, um einzelne und oft nur zaghafte Schritte umzusetzen.

Transparenz ist der Schlüssel

Dass Transparenz in einem öffentlich finanzierten Milliardenunternehmen ein Schlüssel zur Akzeptanz durch die Beitragszahler ist, steht außer Frage – und beleuchtet doch zugleich nur einen Teilaspekt des Problems. Denn mindestens ebenso drängend ist die Frage nach Kompetenz und Qualifikation der Medienaufsicht.