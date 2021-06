Fernsehlizenz aus Luxemburg? : Putins Propaganda für Deutschland

Übertragungswagen von RT in der Nähe des Roten Platzes in Moskau am 15. Juno 2018 Bild: Reuters

Im gesellschaftlichen Leben Luxemburgs ist der jährliche „Russische Ball“ ein großes Ereignis. Im vergangenen Jahr war das Motto „Maskerade“ und sollte an höfische Traditionen unter Peter dem Großen erinnern. Doch nicht immer ist das Verhältnis zu Russland so vergnüglich. Zurzeit muss Luxemburg eine delikate Frage entscheiden: Wird das Land dem deutschsprachigen Sender RT DE eine Sendelizenz geben, weil dieser in Deutschland selbst wegen mangelnder Staatsferne dazu keine Chance hat?

Die Lizenz eines EU-Landes reicht aus, um Programm in allen 27 Mitgliedsstaaten zu verbreiten. Luxemburg ist traditionell ein Radio- und Fernsehstandort, das „L“ bei RTL erinnert an den Landesnamen. Im ländlichen Betzdorf sitzt der Satellitenbetreiber SES, der das deutschsprachige RT-Programm plazieren könnte. Das macht SES schon mit anderen RT-Sprachversionen. Und wer in Deutschland über Satellit empfangbar ist, hat das Recht auf Verbreitung im Kabel. Zwar lässt sich lineares Fernsehen per Internet senden, doch auch dafür braucht es eine Lizenz.

In vielen europäischen Ländern ist eine unabhängige Medienaufsicht für solche Lizenzen zuständig. Nicht in Luxemburg. Die Entscheidung liegt bei Premierminister Xavier Bettel von der liberalen Partei. Die Medienaufsicht ALIA muss nicht um ihre Meinung gebeten werden, weil sich RT DE nur um die Genehmigung einer sogenannten „Satellitenaufwärtsnutzung“ (Uplink) bemüht. Die Notifizierung ist allein Sache der Regierung. Theoretisch könnte dies innerhalb von Tagen erfolgen. Nach Auskunft des zuständigen Ministeriums wird der Antrag geprüft. Aus Berliner Sicht ist für den Antrag des ungleich größeren RT DE aber Deutschland zuständig, da hier die Büros des Senders liegen und die Journalisten arbeiten. Vor kurzem besprachen sich dazu Regierungsbeamte aus Luxemburg und Deutschland, wie das zuständige luxemburgische Ministerium dieser Zeitung bestätigte. Drei Abgeordnete der luxemburgischen Christdemokraten, der größten Oppositionsfraktion, erklärten unterdessen, dass der Sender von vielen als Propagandamedium angesehen werde, das Verschwörungstheorien verbreite.

Auch der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Thomas Hacker, fordert eine genaue Prüfung. „Es geht hier nicht um die Genehmigung eines profanen Unterhaltungssenders, sondern um EU-weiten Zugang für Putin-Propaganda und gezielte Desinformation unter dem Deckmantel eines alternativen Journalismus“. Mit dem Tochterunternehmen „RT DE Productions GmbH“ in Berlin und der Satelliten-Ausstrahlung via Moskau unterstreiche RT DE „erneut seinen Umgehungskurs unserer hohen europäischen und deutschen Rechtsstandards.“ Solche politischen Äußerungen sind für den Vorsitzenden der Vereinigung der europäischen Medienregulierer (ERGA), Tobias Schmid, staatsbürgerlich nachvollziehbar, allerdings juristisch nur von eingeschränkter Relevanz. Er verweist darauf, dass auch die Meinungsfreiheit ein hohes Gut sei. Ob ein Sender in Deutschland zulassungsfähig ist, entscheiden die 14 Landesmedienanstalten gemeinsam und allein nach dem Gesetzeswortlaut. Bisher liege aber kein Antrag von RT DE in Deutschland vor. Vermutlich wartet der Sender ab, wie sich Luxemburg entscheidet.

Dort hatte sich Außenminister Jean Asselborn vor kurzem noch für Sanktionen gegen russische Amtsträger ausgesprochen; vor wenigen Tagen empfing Bettel die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und erklärte „seine volle Solidarität mit dem weißrussischen Volk“. Dass der „Russische Ball“ in Luxemburg dieses Jahr ausfallen musste, war indes keine politische Botschaft. Schuld ist die Pandemie.