Globalisierung der Bilder : Wie Netflix den Geschmack kontrolliert

Eine alte Regel in Hollywood ging etwa so: Fangt eure Filme mit einem Erdbeben an. Und steigert dann langsam die Intensität!

Die neue Regel bei der Streamingfirma Netflix (die Hollywood demnächst beerben will) geht ungefähr so: Fangt eure Filme und Serien mit dem Höhepunkt an! Ihr habt fünf Minuten, in denen es um alles gehen muss, um den Grundkonflikt, um Action, Tempo, Stress. Gern auch um Sex, Tod, Sieg und Niederlage. Völlig verstehen muss das kein einziger Zuschauer. Es reicht, wenn er dabei bleibt: Weil er wissen will, wie es dazu kommen konnte. Und wie es schließlich ausgehen wird.