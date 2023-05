Schachspieler würden von einem Bauernopfer reden, Kriegsführer einen Kollateralschaden bedauern: In Frankreich wird „Gala“ verkauft. Ein Käufer ist nicht in Sicht. Bleibt die Zeitschrift bei dem ungeordneten Rückzug von Bertelsmann aus Frankreich auf der Strecke? Das spektakulärste Fiasko, das dieser bisher angerichtet hat, ist die gescheiterte Fusion der Sendergruppe M6 mit tf1 und der ähnlich spektakulär geplatzte Verkauf danach. Die Medienaufsicht hat soeben die Lizenz erneuert – was bedeutet, dass M6 in den nächsten fünf Jahren keine neuen Eigentümer bekommen darf.

Jürg Altwegg

Seine rund zwanzig Zeitschriften, die den französischen People-Journalismus revolutionierten, hatte Bertelsmann kurz zuvor an Vincent Bolloré verkauft. Bolloré ist der mächtigste und aggressivste der zehn Milliardäre, die Frankreichs Medien unter sich aufgeteilt haben. Der in Afrika der Korruption bezichtigte Medienzar herrscht über Vivendi (Canal+) und ist dabei, seinem Imperium den Konzern Hachette-Lagardère einzuverleiben. Hachette ist die Nummer eins der französischen Verlagsbranche (weltweit die Nummer drei). Zu Lagardère gehören Europe 1, „Paris Match“ und das „Journal du Dimanche“.