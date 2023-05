Wie KI manipulieren kann : Das ist kein Foto, das sieht nur so aus

Über die Möglichkeiten, Bilder mithilfe Künstlicher Intel­ligenz zu erstellen, ist in den vergangenen Monaten viel geschrieben und gesprochen worden. Unter Fotografen hat sich die Einstellung durchgesetzt, dass solche auf Basis von Texteingaben künstlich erstellten Bilder nicht in den Bereich der Fotografie fallen. Sie betrachten die Ergebnisse vielmehr als Illustrationen, die Fotografie ähnlich sehen.

Henner Flohr Verantwortlicher Redakteur für die Bildredaktion. Folgen Ich folge



In dieser Logik argumentierte auch der Fotokünstler Boris Eldagsen, als er einen ihm verliehenen Fotopreis für ein mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild öffentlichkeitswirksam ablehnte. Er hatte mit seinem künstlichen Bild absichtlich die Probe aufs Exempel gemacht.

Mit wenigen Klicks werden Bildinhalte geschaffen

Am vergangenen Montag hat die Firma Adobe mit der Erweiterung „Firefly“ nun neue Funktionen ihres Bildbearbeitungsprogramms „Photoshop“ vorgestellt, die die Diskussion um eine Facette erweitert und die Grenzen zwischen KI-Bildern und vermeintlich klassischer Fotografie weiter aufweicht.

Mithilfe der neuen Technik können Bildbearbeiter mit wenigen Klicks Bereiche in Fotos markieren und Bildinhalte durch eine Texteingabe mit beliebigen Motiven ersetzen. In einem von Adobe verbreiteten Video wird etwa ein Hirsch in Sekunden durch Eingabe der Phrase „wet alley at night“ aus einer Naturaufnahme in eine Stadtszene transplantiert, die dann in kurzer Zeit ebenfalls mit neuen Inhalten angereichert wird. Die Ergebnisse sind verblüffend gut, Lichtstimmung und Schatten der künstlich hinzugefügten Elemente stimmen mit dem Ausgangsfoto überein. In anderen Testvideos lassen sich Personen unkompliziert aus Bildern entfernen oder Bildbeschnitte um realistisch aussehende Bereiche erweitern.

Es ist in „Photoshop“ und vergleichbaren Computerprogrammen seit Jahrzehnten möglich, mit der sogenannten Stempelfunktion Inhalte in Bildern zu ersetzen und zu verändern. Die bemerkenswerte Neuerung ist nun, dass die eingefügten Elemente nicht aus einem konkreten anderen Bild aus dem eigenen Archiv stammen, sondern auf Basis der Texteingaben vom Programm eigenständig aus verschiedenen Quellen neu zusammengesetzt werden.

Der im Zusammenhang mit KI-Bildgeneratoren stets geäußerten Kritik, die Urheber dieses Ausgangsmaterials würden nicht honoriert oder genannt, begegnet Adobe mit dem Hinweis, ausschließlich Bildmaterial zu verwenden, an dem die Rechte zweifelsfrei klar seien. Den Metadaten der Bilder soll zudem ein automatisierter Hinweis über den erfolgten Einsatz Künstlicher Intelligenz mitgegeben werden.

Bildbearbeitung durch KI soll gekennzeichnet werden

Seit 2019 schon arbeitet Adobe in der sogenannten „Content Authenticity Initiative“ mit Firmen wie den Kameraherstellern Canon, Nikon, Leica und mehreren Medienunternehmen an einem Industrie-Standard, der sämtliche Bearbeitungen an Bildern nachvollziehbar machen soll. Änderungen durch Künstliche Intelligenz würden hier ebenso ausgewiesen wie Anpassungen am Weißabgleich oder der Belichtung, sofern sie in den richtigen Programmen durchgeführt werden. Ob sich der Standard durchsetzt, ist nicht klar – mehrere wichtige Smartphone-Hersteller fehlen in der Teilnehmerliste noch.

Im Gegensatz zum recht aufwendigen Einsatz der Stempelfunktion lassen sich die Änderungen durch „Firefly“, wie bei anderen Werkzeugen der KI-Bildgestaltung, mit minimalen technischen Kenntnissen durchführen. Diese Entwicklung ist vergleichbar mit der moderner Handykameras, die inzwischen Bilder vollautomatisch aus mehreren Einzelfotos zusammensetzen und Nutzern ohne Fototechnik-Kenntnisse bemerkenswert korrekt belichtete Aufnahmen ermöglichen. In beiden Fällen wird die Antwort auf die Frage, ob es sich um eine Fotografie oder um eine nach einem Foto aussehende Illustration handelt, den meisten Nutzern egal sein.

Eine besondere Stellung nimmt hier jedoch der Fotojournalismus ein. Um als inhaltliches Element und nicht bloßes Gestaltungsmittel ernst genommen zu werden, muss der Anspruch bleiben, dass ein journalistisches Foto eine Realität abbildet und nur Belichtung und Bildausschnitt subjektive Gestaltungsmöglichkeiten für Fotografen bleiben. Aus diesem Grund ist der Einsatz der „Photo-shop“-Stempelfunktion im Journalismus untersagt. Jedem professionell Beteiligten ist klar, dass ein Verstoß gegen diese Grundregel zu einem sofortigen Ende einer Geschäftsbeziehung führt. Gleiches muss auch für die Anwendung der „Fire­fly“-Neuerungen gelten.

KI stellt Bildredaktionen vor neue Herausforderungen

Die technische Vereinfachung von Manipulationsmöglichkeiten stellt im Journalismus vor allem ein Risiko bei unklaren Bildquellen dar. Deshalb bleibt die bei bildredaktioneller Arbeit unverzichtbare kritische Betrachtung von Amateurfotos oder sogenannten Handoutfotos besonders wichtig. Bislang waren bei allen mit Künstlicher Intelligenz erzeugten Bildern, die in die Berichterstattung drängten, technische Fehler bei einer Vergrößerung erkennbar. Zu einer korrekten Identifizierung und Ergänzung feiner Details ist die Technik – auch im Fall von „Firefly“ – noch nicht in der Lage. Als Versuch der Vertuschung wird deshalb häufig eine unnatürliche Unschärfe über Teile eines Bildes gelegt. So ließ sich auch die am Dienstag vielfach über Twitter verbreitete und wohl mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellte Aufnahme einer vermeintlichen Explosion am Pentagon in Washington anhand der Pixelverläufe in einem Zaun sehr schnell als Fälschung identifizieren.

Mehr zum Thema 1/

Sich aber darauf zu verlassen, dass ein Erkennen mit den eigenen Augen oder technischen Hilfsmitteln jetzt und in der Zukunft in jedem Fall möglich ist, wäre in Anbetracht der Geschwindigkeit der Weiterentwicklung leichtsinnig. Hier hilft nur der Abgleich verschiedener, möglichst vertrauenswürdiger Quellen – und im Zweifelsfall das Selbstvertrauen, auf ein schnelles Bild zu verzichten.