Kriminelle bei TikTok : Italiens Mafiosi demonstrieren ihre Macht

Aktualisiert am

Das Portal Tiktok kommt aus China. Es ist der digitale Tummelplatz für die Jüngsten. In Italien haben ihn die Mafiosi gekapert. Sie protzen, posen und zeigen dem Staat, wie schwach er ist.

Es ist eine Huldigung an die Welt des Verbrechens, aber für die Menschen in dem Tiktok-Video ist Emanuele Sibillo ein Heiliger. Sie küssen seine Büste, lassen Kinder sie berühren und knien betend vor der kleinen Votivkapelle, die irgendjemand für den im Jahr 2015 ermordeten Baby-Boss der Camorra aufgebaut hat. Das Video wurde in den Straßen von Neapel gedreht, mit rosa Emoji-Herzchen verziert und das Ganze mit melodramatischer Musik unterlegt. Es ging sofort viral. Dabei ist es nicht das einzige Video bei Tiktok, das Emanuelle Sibillo alias ES17 – das Akronym seines Namens gefolgt von seiner Glückszahl – zum Protagonisten hat. Man findet sie zu Hunderten.

Manche davon zeigen sekundenlang Selfies, die geschickt mit Fotos von Sibillo kombiniert sind und begleitet werden von Botschaften der Loyalität und Liebe zu dem Verbrecher, der im Alter von neunzehn Jahren im Zuge eines Bandenkriegs erschossen wurde. Es gibt Dutzende von Videos, die Ausschnitte aus einer Sky-Dokumentation zeigen, die seine kriminelle Biographie nachzeichnet. Und noch mehr Videos gibt es von jungen Frauen, die jene Szene nachsprechen, in der Mariarca Savarese, Sibillos Freundin, das Leben des Camorrista analysiert, als sei er ein moderner Robin Hood – dem Baby-Boss wurden mehrere Morde zur Last gelegt. Zwischen schrägen Tanzvideos und Halbwüchsigen, die irgendetwas Lustiges vorführen, ist ES17 auf Tiktok ein Star.