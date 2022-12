F.A.Z. exklusiv : Wie hoch steigt der Rundfunkbeitrag?

In allen öffentlich-rechtlichen Anstalten läuft gegenwärtig ein Verfahren, das entscheidend für den Rundfunkbeitrag ab 2025 ist: die Anmeldung ihres Finanzbedarfs zur Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Eine solche Auflistung der Kosten und Einnahmen erfolgt alle zwei Jahre.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat die Bedarfsanmeldung die „primäre“ Rolle bei der Festsetzung des Rundfunkbeitrags. Die auf den Programmentscheidungen der Rundfunkanstalten basierenden Anmeldungen bilden die Grundlage der Bedarfsermittlung und der ihr folgenden Gebührenfestsetzung, so die Karlsruher Richter. Die von den Anstalten getroffenen Programmentscheidungen dürfe die Gebührenfestsetzung nicht übergehen und ihre finanziellen Konsequenzen nicht ignorieren.

50 Seiten voller Fragen an die Sender

Mit Schreiben vom 25. Oktober hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) alle öffentlich-rechtlichen Sender aufgefordert, ihr bis zum 28. April 2023 mitzu­teilen, wie viel Geld sie in der nächsten Beitragsperiode benötigen. Auf Nachfrage der F.A.Z. war die KEF nicht bereit, diese 50 Seiten umfassende Anforderung zu veröffentlichen. Die Finanzkommission, die zu Recht Transparenz fordert, zeigt sich bei diesem wichtigen Verfahren selbst in­transparent.

Das ist unverständlich, da die Forderungen der KEF den gesetzlichen Vorgaben des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages entsprechen und der Beitragszahler zudem wissen sollte, erst recht nach den Skandalen beim RBB, wie der monatliche Beitrag von gegenwärtig 18,36 Euro zustande kommt. Das darf kein Geheimnis sein, angesichts der Debatte über die grundsätzliche Notwendigkeit und Höhe der Haushaltsabgabe.

Im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist festgelegt, dass die Rundfunkanstalten „die für die Beitragsfestsetzung erforderlichen und zur Bewertung geeigneten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erläuterungen über ihren mittelfristigen Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen Form vorzulegen“ haben. Erträge und Aufwendungen seien jeweils nach Ertrags- und Kostenarten gesondert auszuweisen. Dementsprechend fordert die KEF von den Anstalten in der detaillierten Auflistung, die uns inzwischen zugespielt worden ist, in 15 Punkten Angaben über den Aufwand für das Programm, das Personal und für Sachleistungen. So be­steht die KEF auf einer genauen Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben seit 2021 sowie der Planung für 2023 und 2024. Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sollen berücksichtigt werden. In Punkt 6. erwartet die KEF „die Darstellung der Planungen zur weiteren Entwicklung der Telemedienangebote“ und geht davon aus, dass diese Aktivitäten begrenzt werden.

350 Millionen Euro mehr als erwartet

Ein wichtiger Aspekt sind für die Fi­nanzkommission die Mehrerträge zwischen 2021 und 2024. In Staatskanzleien wird hier mit einer Summe von 350 Millionen Euro gerechnet, davon 45 Millionen Euro allein beim RBB. Durch die Corona-Pandemie hat es weniger finanzielle Ausfälle und zusätzliche Ausgaben gegeben als eingeplant, und zudem ist die Zahl der Haushalte gestiegen. Das überschüssige Geld darf von den Anstalten nicht ausgegeben werden und soll als Sonderrücklage III von 2025 an Verwendung finden.

Die Sender müssen nachweisen und begründen, dass der aus dem Programm abge­leitete Finanzbedarf „unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Haushalte der öffentlichen Hand“ er­mittelt worden ist. Auch über sogenannte Umschichtungen, die die Intendanten gern vornehmen und stolz verkünden, möchte die KEF genau informiert werden. Einen wichtigen Platz nehmen im Anmeldungsschreiben die Strukturprojekte ein, die 2017 beschlossen und für die erheb­liche Einsparungen prognostiziert worden sind. Hierzu müssen die Rundfunkanstalten „Daten zu den Einsparvolumina pro Strukturprojekt“ und dem damit verbundenen Aufwand vorlegen.

Wie die ARD-Pressestelle der F.A.Z. mitteilte, werde die ARD alle Unterlagen und Informationen, die angefordert werden, der KEF übermitteln. Nach der An­meldung würden auch Rückfragen der KEF beantwortet und weitere Stellungnahmen abgegeben. Auch außerhalb der KEF-Anmeldung gebe es regelmäßig An­fragen, die beantwortet werden.Die Bedarfsanmeldung der Rundfunkanstalten ist eine wesentliche Weichenstellung für die Belastung der Beitragszahler ab 2025. Die sich daran anschließende Bedarfsprüfung wird Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit die Anstalten tragfähige Reformen auf den Weg ge­brachten haben und Kosten senken, damit der Rundfunkbeitrag nicht weiter erhöht wird.