Arthur Schopenhauer hat um 1830 ein kluges Buch über das Argumentieren geschrieben: „Eristische Dialektik oder Die Kunst Recht zu behalten“. Als letzten „Kunstgriff“ in einer langen Liste von rhetorischen Tricks erwähnt der Philosoph dort die Ad-personam-Technik: „Wenn man merkt, daß der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob.“ Dieser Debattenkunstgriff erfreut sich auch lange nach Schopenhauers Tod großer Beliebtheit. Trifft man auf ihn, ist auch der Umkehrschluss erlaubt: Wer darauf umschwenkt, sich in unredlicher Weise an der Person des Gegners abzuarbeiten oder ihn zu beleidigen, dem sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sachargumente ausgegangen.

Auf dem erbittert beackerten Debattenfeld Gendersprache erfreut sich Schopenhauers letzter Kunstgriff derzeit großer Beliebtheit. Besonders Kritiker der moralisch begründeten Sprachmodifikationen sehen sich derzeit verstärkt Anwürfen ausgesetzt, die unmittelbar ihre persönliche Integrität infrage stellen. Angegriffen wird zunehmend nicht mehr ihr Standpunkt, ihre Meinung, ihr Argument, sondern ihre Person. Hier stellen sich zwei Fragen: Was treibt die Freunde des Genderns dazu, ins rhetorisch robuste Register zu wechseln und ihre Debattengegner ins Zwielicht zu stellen? Zweite Frage: Wie lässt sich ein solches Ausweichen auf unredliche rhetorische Kunstgriffe mit den hehren moralischen Ansprüchen in Einklang bringen, mit denen die Fürsprecher einer inklusiven und sensiblen Sprache angetreten sind?