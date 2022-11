Aktion bei „Wetten, dass..?“ : Wie der Braunkohle-Aktivist Wettkönig wurde

Am Samstagabend hatte „Wetten, dass..?“ im ZDF mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker nicht nur 10 Millionen Zuschauer, es gab eine Besonderheit: Der „Wettkönig“ Marten Reiß nutzte seinen Auftritt, um für den Erhalt des Ortes Lützerath zu werben.

Für Reiß hatten sich bei der Abstimmung über den Wettkönig die meisten Anrufer ausgesprochen. Mit deutlichem Abstand zu den anderen Kandidaten gewann der 3-D-Designer mit seiner Fingerabdruckwette die 50.000 Euro Preisgeld. Der in Lützerath Beheimatete sagte, das Geld gehe an die Initiative „Lützerath bleibt“, die den Abriss des Dorfes verhindern will, das dem Kohleabbau des RWE-Konzerns weichen muss. Sein Ziel sei es, mit dem Geld „Grundstücke zu kaufen, bevor RWE sie abbaggern kann“, erklärte Reiß. Der beschlossene Abriss des Dorfes hatte immer wieder zu Protesten geführt.

Das war kein Zufall

Dass Reiß bei der Zuschauerabstimmung gewann, ist kein Zufall. Die Aktivisten der Initiative riefen in sozialen Medien dazu auf, beim Telefonvoting für ihn zu stimmen. Das erklärt, warum 52 Prozent der Anrufer sich für ihn aussprachen. Wusste das ZDF von der Aktion? Die Wetten, die in der Show vorgestellt werden, seien vom Sender gemeinsam mit den Kandidaten seit Sommer dieses Jahres „dezidiert“ vorbereitet worden, heißt es auf Anfrage beim ZDF.

Über die Kandidaten selbst weiß der Sender allerdings nicht viel. „Die Kandidatinnen und Kandidaten geben im Vorfeld allgemeine Auskünfte über sich ab“, teilte der Sender mit. „Dennoch muss man in einer Live-Sendung auch mit unvorhergesehenen Statements und Ereignissen rechnen.“ Vom Publikum im Saal waren am Samstagabend Rufe wie „Lützi bleibt“ zu vernehmen, es wurden Plakate in die Kamera gehalten. So gelang es den Aktivisten, ihre Botschaft vor zehn Millionen Zuschauern bei „Wetten, dass..?“ auszubreiten.