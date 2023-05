Donald Trumps erster Wahlkampfauftritt, veranstaltet ausgerechnet von dem ihm verhassten Sender CNN im Saint Anselm College in New Hampshire, war genau das, was man befürchtet hatte: eine große Show. Und ein erschreckender Blick in die mögliche politische Zukunft des Landes.

Trump stellte sich bei einem sogenannten Town Hall, einer Bürgersprechstunde, den Fragen der Moderatorin Kaitlan Collins und örtlicher republikanischer oder unentschiedener Wähler, und er entzückte das Publikum mit Unwahrheiten, Gemeinheiten und lächerlichen Versprechungen.

Er bestand, unbeirrt von Collins’ Einwänden, auf seiner Lüge, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm gestohlen worden und stellte in Aussicht, die verurteilten Rädelsführer des Kapitolsturms zu begnadigen. Er versprach, als Präsident den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine binnen 24 Stunden „zu lösen“, und er machte sich über E. Jean Carroll lustig, die kurz zuvor ein Verfahren und fünf Millionen Dollar Schadenersatz wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn gewonnen hatte.