Zweifel an „Spiegel“-Story : Wie kam die Geschichte über die angeblich tote Maria zustande?

Sie wollte es wissen. Vassiliki Siouti, Reporterin der Athener Wochenzeitschrift „Lifo“, begab sich Anfang September von der griechischen Kapitale auf eine Recherchereise in das 926 Kilometer entfernte Aufnahmelager für Flüchtlinge im Ort Fylakio in Hellas’ äußersten Nordosten. Sie bekam Zutritt, sich als Journalistin ausweisend. „Das lief ohne Probleme“, sagt Siouti im Gespräch mit der F.A.Z. Sie habe wie üblich einen Antrag gestellt, er sei genehmigt worden, wie dies für alle Journalisten der Fall sei, wie man ihr sagte. Siouti hatte vor, eine Gruppe von 38 Flüchtlingen zu treffen. Ihre Flucht über den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

Am Anfang standen die Tweets von NGOs

Das kam so: Zuerst hatten am 9. August via Twitter die in der Flüchtlingshilfe aktiven Athener NGOs „Griechischer Flüchtlingsrat“ und „Human Rights 360“ sowie die internationale Freiwilligen-Initiative „Alarm Phone“, die sich für die Seenotrettung von Flüchtlingen einsetzt, den Tod eines fünfjährigen Flüchtlingsmädchens im Evros gemeldet, ohne Namensangabe. Das Kleinkind sei durch den Stich eines Skorpions gestorben.