Triell-Umfrage von Forsa : Nicht jede Stimme zählt

Die Überraschung war groß nach dem Triell bei RTL am vergangenen Sonntag: Olaf Scholz hatte die Debatte „gewonnen“. Annalena Baerbock landete auf Platz zwei, Armin Laschet auf dem dritten Rang. Doch war Scholz in der Sendung nicht, wie es in der Nachbesprechung hieß, „vor sich hin gedieselt“, während sich Armin Laschet angriffslustig gab und Annalena Baerbock gegen ihre beiden Kontrahenten austeilte, was sich, nicht nur bei ihren Parteigängern, auf das Urteil auswirken müsste? Reicht es, wenn Scholz die Raute macht? Glaubt man der Blitzumfrage des Instituts Forsa, dann war es so: 36 Prozent für Scholz, dreißig Prozent für Baerbock, 25 Prozent für Laschet. Doch wie kommt ein solches Ergebnis zustande, das angeblich repräsentativ ist und alle zum Verstummen bringt, weil sie die Zahlen für bare Münze nehmen? Was uns ein Teilnehmer der Umfrage dazu berichtet, wirft Fragen auf.

Umfrage in zwei Runden

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die Teilnehmer der Onlineerhebung wurden nämlich zweimal um ihr Votum zu den drei Kanzlerkandidaten gebeten. So hatte es Forsa ihnen auch drei Tage vor dem Triell in einer vorbereitenden Mail angekündigt. Sie sollten ihre Einschätzung einmal gegen Mitte der RTL-Sendung abgeben und dann am Ende. Bei der ersten Runde war unser Gewährsmann dabei, er gab an, dass er Armin Laschet in den abgefragten Kategorien – Glaubwürdigkeit, Sympathiewert, Verständlichkeit – vorne sehe. Nach der Fragerunde, die mit einem akustischen Signal angekündigt wurde, erschien auf dem Bildschirm unseres Teilnehmers der Hinweis, er sei für die zweite Befragung in der Warteliste eingeplant. Dann hieß es, er möge sich gedulden. Dann geschah – nichts.

Keine Fragen und – danke

Kein akustisches Signal, keine Fragen. Zehn Minuten nach dem Ende der Blitzumfrage bedankte sich Forsa bei unserem Teilnehmer für die Teilnahme. Tags darauf verschickte das Institut eine Mitteilung, in der es heißt: „Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, gestern Abend das Triell der Kanzlerkandidaten auf RTL und n-tv für uns zu bewerten. Da sich nahezu jeder von Ihnen pünktlich eingeloggt hatte, um unsere Fragen zu beantworten, standen die Ergebnisse bereits kurz nach Ende der Sendung fest und konnten veröffentlicht werden. Vereinzelt kam es durch die sehr hohe Teilnehmerzahl leider zu Verzögerungen beim Abschicken der Antworten oder in Ausnahmefällen auch zu Fehlermeldungen – in diesen Fällen danken wir Ihnen ganz besonders für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.“ Geduld und Verständnis? Die Stimme des Teilnehmers, der für Armin Laschet stimmte und uns von seiner Erfahrung berichtete, wurde nicht gezählt. War er der Einzige? Wie kann die Umfrage trotz „Ausnahmefällen“ und „Fehlermeldungen“, die Forsa einräumt, noch repräsentativ sein? Hatten die Antworten von Teilnehmern in der ersten Befragungsrunde Auswirkungen darauf, ob sie zu der zweiten zugelassen wurden? Gab es eine Vorsortierung?

Wurde vorsortiert?

Gab es nicht, sagt Peter Matuschek, Leiter der Politik- und Sozialforschung bei Forsa, auf Anfrage: „Die Antworten der ersten Befragungsrunde hatten keinerlei Auswirkungen auf die Teilnahme an der zweiten Befragung.“ Und wieso flog dann jemand raus? „Aufgrund der sehr hohen Teilnehmerzahl kam es in einigen Einzelfällen zu technischen Schwierigkeiten, von denen aber weniger als ein Prozent der Teilnehmer betroffen waren, so dass ein Einfluss auf die Ergebnisse der Befragung ausgeschlossen ist.“