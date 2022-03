Blockierte Medien : Wie die Deutsche Welle die russische Zensur umgeht

Die Deutsche Welle ist noch vor dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine der Zensur des Kremls zum Opfer gefallen. Am 3. Februar musste sie ihr Studio in Moskau schließen. Das war die Vergeltung des Kremls für das von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gegen den russischen Staatssender RT DE verfügte Sendeverbot. RT DE hat keine Lizenz, ist weitgehend nicht mehr zu empfangen, unterläuft das Sendeverbot jedoch.

Wie die Journalistenvereinigung „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) mitteilte, gelang es am Freitag immerhin, den Zugang zur russischsprachigen Website der Deutschen Welle wieder zugänglich zu machen. Die Seite gehört mit 4,4 Millionen Besuchern im Monat zu den beliebtesten Nachrichtenportalen, etwa zwei Millionen Zugriffe kamen zuletzt aus Russland.

RSF nutzte dafür eine Methode, mit der eine exakte Kopie der Website erstellt wird („Mirror site“). Diese wird auf internationalen Servern platziert, die auch andere Dienste und Informationen beinhalten. Wenn also Russland die Spiegel-Websites angreifen will, schadet sich das Regime möglicherweise selbst, indem es auch seine Zugänge zu eigenen Inhalten blockiert. Dieselbe Methode wurde vor zehn Tagen bereits bei der Freigabe von Medusa, einer ebenfalls zensierten unabhängigen russischen Nachrichtenseite angewandt.

Wachsender Unmut

Die Moskauer Redaktion der Deutschen Welle bleibt vorerst im lettischen Riga. Dort erstellt die Deutsche Welle in Zusammenarbeit mit einer lettischen Produktionsfirma schon seit mehreren Jahren die russischsprachige Satiresendung ,,Zapovednik“. Dank der eingeübten Kooperation konnte die Deutsche Welle schnell Büroräume und technisches Equipment anmieten. Juri Rescheto, bis dato Studioleiter in Moskau, nimmt seine Arbeit in Riga mit drei weiteren Kollegen im April auf. „Die behördliche Schließung unseres Büros in Moskau hindert uns keineswegs daran, auch über den wachsenden Unmut der Bevölkerung in Russland und die verzweifelte Propaganda des Kremls zu berichten“, sagte der Intendant der Deutsche Welle, Peter Limbourg, vor ein paar Tagen auf einer Sitzung des Rundfunkrats des Senders.

Zwanzig Korrespondentinnen und Korrespondenten, Producer und Kameraleute berichteten aus der Ukraine, sagt der Intendant Limbourg. Die Journalisten arbeiten in Kiew, Lemberg, Odessa und wechselnden Orten in der Westukraine. Die Korrespondenten sind per Live-Schaltung auch in den englischsprachigen Nachrichten der Deutschen Welle präsent, die im russischen und ukrainischen DW-Programm laufen. Hinzu kommen Korrespondenten, die aus Polen, Rumänien und Moldau berichten.

Angebote auf den sozialen Medien

,,Über einen geschützten Nachrichtenaustausch besteht auch Kontakt zu russischen Journalisten, die Informationen an ihre Kollegen weiterschicken“, sagte der DW-Sprecher Christoph Jumpelt. Trotz des von Moskau verfügten Sendeverbots ist die Deutsche Welle für ein russisches Publikum noch zu erreichen. Angebote auf den sozialen Medien, wie die werktägliche Nachrichtensendung ,,Novosti“ um 17 Uhr auf Youtube, der Telegram-Nachrichtenkanal sowie die DW-Kanäle auf Twitter, Facebook und Instagram kann die russische Bevölkerung weiterhin nutzen, um sich zu informieren. Einige russische Nutzer weichen der Sperre ausländischer Medien mithilfe von VPN-Verbindungen oder über das Tor-Netzwerk aus. Mit einer frei zugänglichen Website kann die Deutsche Welle allerdings viel mehr Menschen erreichen.

Mehr zum Thema 1/

Der Rundfunkrat lobte die Berichterstattung aus der Ukraine. Der Einsatz der DW-Mitarbeiter sei vorbildlich. Höchste Priorität habe auch die Sicherheit der Journalisten, die sich im Kriegsgebiet befinden, sagte der Intendant Limbourg. Fünf Mitarbeiter haben mit ihren Angehörigen inzwischen die Ukraine verlassen. Sie unterstützen nun die russisch-ukrainische Redaktion in der Bonner Zentrale der Deutschen Welle. Insbesondere für die geflüchteten Ukrainer sei das DW-Angebot ein wichtiger Kanal und oft die einzig verfügbare Informationsquelle, die in ihrer Muttersprache berichte. Beliebt sei zum Beispiel die Telenovela ,,Nicos Weg“ – ein gespielter Deutschkurs, produziert von der DW Akademie, der auch auf Ukrainisch angeboten wird. Das russischsprachige Medienangebot stoße auch in Belarus auf großes Interesse. Das Regime in Minsk sperrt die Sendungen der Deutschen Welle ebenfalls, das Publikum findet sie wie in Russland auf Umwegen. Die Bundesregierung hat den Zuschuss für die Deutsche Welle für das Jahr 2022 um 13,5 Millionen Euro erhöht. Der Etat des deutschen Auslandsrundfunks liegt nun bei 404 Millionen Euro.