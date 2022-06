Propaganda bei Fox News : Staatsstreich, welcher Staatsstreich?

Der Ausschuss des amerikanischen Kongresses zum Kapitolsturm vom 6. Januar 2021 legt dieser Tage in Anhörungen seine Erkenntnisse dar. Dabei wird jedem vor Augen geführt, wie knapp die Vereinigten Staaten an einem Umsturz der Demokratie und der damalige Vizepräsident Mike Pence an einem Lynchmob vorbeigekommen ist. Doch was macht der reichweitenstärkste „Nachrichtensender“ Amerikas daraus? Er beschloss zum Auftakt, die Anhörungen nicht wie alle anderen großen Sender live zu übertragen. Stattdessen sprachen die Meinungsmacher von Fox News davon, dies sei eine „Fußnote der amerikanischen Geschichte“, die Anhörungen seien nichts als eine „weitere Strafpredigt zum 6. Januar“.

Nicht zufällig hatte der Kongressausschuss den Beginn der Anhörungen am vorvergangenen Donnerstag zur besten Sendezeit terminiert: Das Komitee aus sieben demokratischen und zwei republikanischen Kongressabgeordneten hofft, mit der Präsentation der Bemühungen Donald Trumps und seiner Leute, die Wahl von 2020 zu kippen, so viele Amerikaner wie möglich zu erreichen. Nicht zuletzt stehen in wenigen Monaten die Kongresswahlen, die sogenannten Midterms, zur Halbzeit von Bidens Präsidentschaft an.