Wer in diesem Land Wahlen gewinnen will, findet die nötigen Mehrheiten nach bisheriger Überzeugung nicht allein links oder rechts, sondern in der politischen „Mitte“. Wobei nicht nur unter Politologen und Soziologen umstritten ist, worum es sich bei dieser handelt. Sie drifte nach rechts, so ein Befund dieser Tage, Richtung AfD. Wie das zu verhindern sei, lautet die Frage für die demokratischen Parteien, die sich die Verantwortung für den Aufschwung der völkisch durchdrungenen Rechtsfraktion gerne gegenseitig anlasten.

Dabei geht der Blick auf diejenigen, die man eigentlich erreichen und überzeugen will, verloren. Das gelte, schreibt Manfred Güllner, der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, unter Verweis auf die jüngsten Umfrageergebnisse, insbesondere für die Bundesregierung. Die nämlich verfolge Ziele, die den „Interessen des eher linken, in den oberen Bildungs- und Einkommensschichten angesiedelten Wählersegments“ entsprächen, und verwechsele diese mit den Einstellungen und Bedürfnissen der Mehrheit und der politischen Mitte. Viele Wahlberechtigte wendeten sich von den Ampelparteien ab, besonders Wähler der SPD, manche wählten gar nicht mehr, manche landeten, da die Union sich nicht als Erfolg versprechende Opposition präsentiere – bei der AfD.