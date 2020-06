Geschichte des „Guardian“ : Vor der eigenen Türe kehren

Ende vergangener Woche nahm die Tageszeitung „Guardian“ die Entschuldigung der britischen Notenbank für die Verstrickung früherer Direktoren in Geschäfte mit Sklavenhandel zum Anlass, eine Reihe von Großunternehmen anzuprangern, die auch nach der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1833 von dem Geschäft profitiert hätten, etwa durch Entschädigungszahlungen an die Sklavenhalter. Wenige Tage später schrieb der Historiker Trevor Burnard, Leiter des nach dem Haupt der abolitionistischen Bewegung, William Wilberforce, benannten und in dessen Geburtsstadt Hull angesiedelten Wilberforce Institute für Studien zu Sklaverei und Emanzipation, einen Leserbrief. Er monierte, dass der „Guardian“ es seltsamerweise versäumt habe, das wichtigste, in Sklavengeschäfte verwickelte Direktoriumsmitglied der Bank von England zu erwähnen.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Dieser Sir Humphry Morice sei als führender Sklavenhändler zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts das Londoner Gegenstück zu Bristols Edward Colston gewesen, dessen gestürztes Denkmal die erste Trophäe der bilderstürmenden Proteste nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd in den Vereinigten Staaten war. Burnard regte an, dass die Bank von England die umfangreichen Akten über Morices Beteiligung am Sklavenhandel veröffentlichen solle, um Aufschluss über die „dunklen Ursprünge“ des Vermögens einiger ihrer wichtigsten Gründer zu geben. Damit könne die Institution ihrer leeren Entschuldigung für diese Verbindungen ein glaubhaftes Fundament verleihen.

Gegen die Abschaffung der Kinderarbeit

Doch Burnard hätte ein näherliegendes Beispiel für das Verschweigen dunkler Kapitel der Geschichte aufgreifen können. In der aktuellen Debatte hat sich der „Guardian“ auf ein hohes moralisches Roß gesetzt. Unter den unzähligen Berichten und Kommentaren findet sich jedoch nirgendwo ein Hinweis darauf, dass der „Guardian“ einst selbst mit Erträgen aus dem Sklavenhandel finanziert wurde. Die im Jahr 1821 gegründete Zeitung hat ihren Ursprung in Manchester, dem Zentrum der Baumwollindustrie, die ihr von Sklaven geerntetes Rohmaterial von amerikanischen Plantagen bezog. Auf eben diesem Fundament ruhte das Vermögen von John Edward Taylor, der mit anderen Mitgliedern eines Kreises von Liberalen den „Manchester Guardian“ aus der Taufe hob. Das Blatt ging aus den Nachwehen der als Peterloo-Massaker in die Geschichte eingegangenen Niederschlagung der großen Demonstration für die parlamentarische Reform und gegen Getreidezölle im August des Jahres 1819 hervor.

Unter der Chefredaktion von Taylor stand der „Manchester Guardian“ jedoch bald im Ruf, die „Bibel der Baumwoll-Herrscher“ zu sein, weil sich das Blatt auf die Seite der Fabrikbesitzer schlug und gegen Forderungen anschrieb, die verheerenden Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Zeitung widersetzte sich der Abschaffung der Kinderarbeit und sprach sich gegen das allgemeine Wahlrecht aus. Wie der Historiker Guy Walters in einem Beitrag für die „Mail on Sunday“ darlegte, setzte die Zeitung auch nach dem Tod von Taylor im Jahr 1844 ihren Einsatz für „illiberale Anliegen“ fort, als sie im selben Jahre streikende Baumwollfabrikarbeiter drängte, zur Arbeit zurückzukehren.

Petition mit dem Titel „Shut down The Guardian Newspaper“

Vor einigen Jahren nahm der „Guardian“-Kolumnist Martin Kettle den bevorstehenden 150. Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkriegs zum Anlass, „die eigene Komfortzone“ zu verlassen und die damalige Haltung seiner Zeitung zu betrachten. Kettle schrieb, es lasse sich kaum ein beklagenswerterer Leitartikel vorstellen als jener, den das Blatt 1865 nach der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln brachte. Darin hatte gestanden, dass man über seine Präsidentschaft nur als eine Serie von Handlungen sprechen könne, „die jeder wahren Vorstellung von Grundrechten und Menschenfreiheit entgegen“ stehe. Kettle plädierte dafür, den Leitartikel im historischen Zusammenhang zu sehen. Der Leitartikler habe über „unermesslich schwierige Fragen“ schreiben müssen, die heute ebenso ungelöst und schwer zu bewerten seien.

In der jetzigen Debatte hat der „Guardian“ diese ausgewogene Haltung vermissen lassen. Man beruft sich gern auf die Werte ihres langjährigen Chefredakteurs C.P. Snow, der zum hundertjährigen Bestehen der Zeitung schrieb, sie habe nicht nur eine materielles Dasein, sondern auch ein moralisches. Seltsamerweise scheinen diese Maßstäbe nicht in eigener Sache zu gelten. Obwohl inzwischen mehrere Zeitungen auf die Verbindungen zur Sklaverei hingewiesen haben und eine Petition mit dem Titel „Shut down The Guardian Newspaper“ sogar mehr als 24.000 Unterschriften sammeln konnte, für eine die Denkmalsturzforderungen spiegelnde Petition zur Schließung der Zeitung, sind mehrere Anfragen nach einer Stellungnahme bisher unbeantwortet geblieben.