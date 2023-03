Aktualisiert am

Fürstlich in Saarbrücken und am Kurfürstendamm

F.A.Z. exklusiv: „Libra“-Skandal : Fürstlich in Saarbrücken und am Kurfürstendamm

Die Bundesregierung informiert auf Anfrage der CDU/CSU über die Finanzen bei Juris und „Libra“. Es zeigt sich, wie viel Geld dort im Spiel ist und was der Bund über sein Unternehmen alles nicht weiß.

Dreiundzwanzig Mitarbeiter des Bundesjustizministeriums, darunter zwei Abteilungsleiter, waren vor dem 20. Dezember 2022 für den Newsletter „Libra – eine Marke von Juris“ angemeldet. Trotzdem will Minister Marco Buschmann (FDP) erst an diesem Tag, und aus der F.A.Z., erfahren haben, dass „Libra“ zu Juris gehört, einem Unternehmen, bei dem sein Ministerium einen der beiden Geschäftsführer bestimmt. Das lesen wir in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Plum und seiner CDU/CSU-Fraktion.

Das Innenleben von Juris

Buschmann soll also nicht gewusst haben, dass die Lobhudeleien auf seine Person aus einem journalistischen Angebot stammen, dem die notwendige Staatsferne fehlte und das, weil es verfassungswidrig ist, abgeschaltet werden musste (F.A.Z. vom 3. März). Beim ausführenden Rechtsdienstleister Juris sind die Bundesrepublik (50,01 Prozent), das Saarland (2,99 Prozent), das französische Unternehmen Lefebvre­ Sarrut (45,33 Prozent) und fünf kleine Anteilseigner, darunter das Freiburger Unternehmen Haufe-Lexware, der Deutsche Anwaltsverein und die Bundesrechtsanwaltskammer, beteiligt. Die der F.A.Z. exklusiv vorliegende Beantwortung der Anfrage wirft nun etwas Licht in das bislang kaum ausgeleuchtete Innenleben von Juris.