Spenden und Aufklärung : Wie die Vernichtung der ukrainischen Kultur verhindert werden soll

Das Theater in Mariupol nach dem russischen Angriff, aufgenommen am 26. April Bild: Imago

Man stelle sich ein weißes Gebäude im sowjetklassizistischen Stil vor. Im Giebel über dem von Säulen ge­rahmten Eingangsportal thronen musizierende Figuren, die mit Flöte und Schelle das arbeitende Volk unterhalten. Von oben sieht man das rote Dach des Gebäudes. Auf dem Vorplatz steht in großen weißen kyrillischen Lettern „Kinder“ geschrieben. In dem Gebäude befinden sich nur Zivilpersonen, die vor dem Beschuss des Krieges Schutz suchen. Das Gebäude wird bombardiert, Hunderte Menschen sterben. So ist es mit dem Theater in Mariupol geschehen. Der Angriff steht stellvertretend für den brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auf die Menschen und auf die Identität des Landes.

Es ist davon auszugehen, dass Russland gezielt kulturelle Stätten ins Visier nimmt. Diese sind seit 1954 von der Haager Konvention geschützt. Bewusste Angriffe auf das kulturelle Erbe eines Landes gelten als Kriegsverbrechen und können vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden. So geschehen im Fall der malischen Mausoleen von Timbuktu. Nachdem Ansar-Dine-Rebellen die Grabmäler zerstörten, wurde der Hauptangeklagte Al Faqi al Mahdi zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Haager Konvention beruft sich auf die identitätsstiftende Funktion nationalen Kulturguts und zählt dessen Beschädigung zur psychologischen Kriegsführung. Auch Russland hat die Konvention unterschrieben.