Jan Böhmermann und das „ZDF Magazin Royale“ haben den Hohen Repräsentanten in Bosnien-Hercegovina, Christian Schmidt (CSU), zerpflückt. Damit die Abrechnung aufging, bedurfte es aber grober Verfälschung.

Jan Böhmermann in der Sendung über Christian Schmidt Bild: ZDF

Journalismus ist auch das möglichst sachgerechte Vergröbern von Zusammenhängen, die eigentlich viel komplizierter sind. Am Ende einer Recherche müssen die Ergebnisse zusammengefasst, gerafft und kontextualisiert werden. Dabei fällt viel weg. Beim unvermeidlichen Kondensieren des Materials gibt es allerdings einen heiklen Grenzbereich. Jenseits davon kann die Verkürzung oder Weglassung einer Aussage in Verfälschung umschlagen. Ein Dokument, das der F.A.Z. vorliegt, wirft in dieser Hinsicht Fragen zu den Recherchemethoden des „ZDF Magazin Royale“ und dessen Moderator Jan Böhmermann auf.

Der „Hohe Repräsentant“ lädt zu satirischer Betrachtung ein

Unter dem Titel „Christian Schmidt – What is on“ hatten sich Böhmermann und sein Team mit dem zum Teil tatsächlich sehr fragwürdigen Gebaren eines deutschen Politikers im Ausland befasst. Der CSU-Politiker Schmidt, einst Landwirtschaftsminister im Kabinett Merkel, ist seit 2021 „Hoher Repräsentant der Staatengemeinschaft“ in Bosnien-Hercegovina und bekleidet damit einen Posten, der zu satirischer Behandlung einlädt.