Whistleblower über Facebook : Moralisch bankrott

Als Frances Haugen 2019 zu Facebook kam, hatte die heute 37 Jahre alte Frau aus Iowa bei Pinterest und Google gearbeitet, einen Abschluss in Informatik und einen in Wirtschaftswissenschaften aus Harvard in der Tasche. Als sie im Mai dieses Jahres den Konzern hinter dem größten sozialen Netzwerk wieder verließ, hatte sie Zehntausende Seiten interner Forschungspapiere kopiert, „genug, damit niemand ihre Echtheit in Frage stellen kann“, um der Öffentlichkeit zu belegen, wie Facebook „immer und immer wieder den eigenen Profit über das Gemeinwohl stellte“, wie sie es formuliert.

Die eigene Studie zur psychischen Beeinträchtigung Jugendlicher, die das Unternehmen vor zwei Jahren in einer Präsentation zu der Feststellung wie der geführt hatte, Instagram verschlimmere „bei jedem dritten Mädchen im Teenageralter die Probleme mit dem Körperbild“, hatte vor ein paar Wochen international für breite Aufmerksamkeit gesorgt. Bei Facebook selbst hatte man sich dafür entschieden, die Ergebnisse besser für sich zu behalten. Es war Frances Haugen, die sie dem Wall Street Journal zuspielte.

Am Sonntag war sie zu Gast in der CBS-Interviewsendung „60 Minutes“. Hier gab sie sich nicht nur – wenige Tage, bevor sie mit Politikern in Washington über ihre Erkenntnisse zu Facebook und Instagram sprechen wird – ihre Identität preis. Sie führte auch aus, welche Bedrohung ihrer Ansicht nach von dem Konzern ausgeht, zu dem auch der Messenger-Dienst Whatsapp gehört, welche strategischen Entscheidungen ihn ungewollt in die Lage gebracht haben, die psychische Gesundheit einzelner, aber auch die Stabilität von Gesellschaften in aller Welt beeinträchtigen zu können.

Die rechtlich günstigste Ausgangslage

Bei Facebook hat Frances Haugen in einer Abteilung namens „Civic Integrity“ gearbeitet, die sich um mögliche Beeinträchtigungen der gesellschaftlichen Stabilität kümmern sollte – und kurz nach den Wahlen im vergangenen Jahr wieder aufgelöst wurde. Folgt man Frances Haugens Aussagen, sieht das Unternehmen keinen Grund mehr, sich mit dieser Aufgabe mit Vorrang zu widmen. Geht es nach Facebook, ist diese Aufgabe so wichtig, dass sie inzwischen in alle betroffenen Bereiche integriert worden ist. Dass Facebook-Nutzer in ihren Timelines bevorzugt mit überraschenden, aufregenden, empörenden Botschaften beliefert werden, um ihre Verweildauer und damit ihre Werbekontakte möglichst hoch zu halten, sei im vor der Wahl etwas abgemildert worden, berichtet Haugen, aber nicht auf Dauer: „Mir kommt das vor wie ein Betrug an der Demokratie.“

Wie ist diesen Missständen beizukommen? Ein „moralischer Bankrott“, den Facebook, ginge es nach Frances Haugen, anmelden müsste, um sich eingehend mit den schädlichen Auswirkungen seiner Geschäfte auf einzelne und die Gesellschaft zu befassen, steht nicht zu erwarten.

Sollten Nutzer gegen den Konzern vor Gericht ziehen und beweisen müssen, wie Facebook ihnen schadet? Sollten Minderheiten Schadenersatz für Anfeindungen und Übergriffe einklagen, die durch die Eskalationsalgorithmen des Unternehmens begünstigt wurden? Frances Haugen setzt auf einen anderen Weg: Es sind die Aktionäre des Unternehmens, in denen sie zwar nicht die zentral Geschädigten, aber diejenigen mit der rechtlich günstigsten Ausgangslage zu sehen scheint, um gegen unterlassene Information vorzugehen. Mindestens acht Beschwerden haben ihre Anwälte dafür bei der US-Börsenaufsicht, der Securities and Exchange Commission, eingereicht. An diesem Dienstag wird Frances Haugen im US-Kongress angehört.