„What We Do in the Shadows“ : Endlich wieder Humor mit Biss

Die beste Vampir-Serie der Welt ist zurück: „What We Do in the Shadows“ gewährt abermals Einblicke in das Leben einer sympathischen Blutsauger-WG und rettet ganz nebenbei das Comedy-Genre.

Achtung, dieser Text handelt von einem vernachlässigten Gesundheitsthema: Haben Sie Menschen in Ihrem engeren Umfeld, bei denen Sie nach kurzem Kontakt große Müdigkeit verspüren? Bei denen sich ein unerklärbarer Gähnreiz einstellt, sobald Sie Luft holen, um etwas zu sagen? Deren verzweifelter Wunsch nach Anerkennung, Nähe und Liebe bei unnachgiebiger Selbsterhöhung Sie binnen Sekunden stärker erschöpft als ein Marathon nach einem durchzechten Wochenende? Dann ist Vorsicht geboten! Es könnte sich um einen sogenannten Energievampir handeln. Die sind zwar auf den ersten Blick nicht so gefährlich wie ihre blutsaugenden Artgenossen, ihr unerschöpfliches Grauen ist jedoch von unerfreulicher Dauer. Gefährlich ist es, wenn sich solche (mitunter sogar liebenswürdigen) Energievampire ihrer schmarotzenden Existenz gar nicht bewusst sind – lebensbedrohlich wird es, wenn sie genau um ihre Fähigkeiten wissen.

So zum Beispiel Colin Robinson (Mark Proksch), der zusammen mit drei traditionellen Vampiren aus alter Zeit und „altem Land“ in einer Wohngemeinschaft in Staten Island, New York haust. Er stiehlt seinen fangzahnbewehrten Mitbewohnern in der zweiten Staffel der Serie „What We Do in the Shadows“ nicht nur Energie, sondern auch fast die Show. Die, wie „The Office“, im Stile einer sogenannten Mockumentary (Schachtelwort aus dem englischen „to mock“, sich lustig machen, und „documentary“) angelegte Serie basiert auf dem gleichnamigen Film der Neuseeländer Taika Waititi („Jojo Rabbit“, 2020) und Jemaine Clement aus dem Jahr 2014.

Diese Serie ist ein Geschenk, fast eine Erlösung

Ohne Umschweife sei gesagt: Diese Serie war nicht nur bei der Premiere der ersten Staffel beim amerikanischen Sender FX 2019 ein Publikumserfolg, sie ist ein Geschenk, fast eine Erlösung. Zumindest wenn man sie als eine Art Gewitter mit Platzregen für den ausgetrockneten Boden humoristischer Serienunterhaltung betrachtet. Vor einer Weile schrieb Heinz Strunk in dieser Zeitung über den (deutschen) Humor – und man darf seine Worte vielleicht einmal frech auf massenkompatible Comedyserien-Unterhaltung übertragen: „Selbst wenn mal eine gute Idee zugrunde liegt, wird die von unzähligen vor-, zwischen- und nachgeschalteten Filtern und Dämpfern verdünnt, gesiebt, gespült, bis nur noch grobkörniger Ramsch übrigbleibt. Ramsch, ohne Leuchten, ohne Hintergrundstrahlung.“

Leuchten und Hintergrundstrahlung, das gibt es in „What We Do in the Shadows“ in Hülle und Fülle. Es beginnt schon mit der unsterblichen Titelmusik, dem Song „You’re Dead“ (1966) der amerikanischen Folksängerin Norma Tanega, der im Vorspann zu Fotos aus dem Familienalbum der Vampir-WG läuft. Hinzu kommt – auch in der zweiten Staffel, in die man locker hineinfindet, ohne die erste gesehen zu haben – die virtuose Einblendung von Gemälden, Illustrationen, Kupferstichen und spiritistischen Fotos, die die schauerlichen Anekdoten von einst untermalen. Das Ensemble ist umwerfend: Kayvan Novak spielt Nandor den Unbarmherzigen, einstiger Anführer des fiktiven Königreiches Al Quolanudar im südlichen Iran. Natasia Demetriou gibt die Roma-Vampirin Nadja, die ihren Mann Laszlo Cravensworth (Matt Berry) zum Vampir machte. Laszlo war einst englischer Aristokrat. Heute hat er eine Vorliebe für Formschnitt mit Genitalbezug und Musik. Letzter im Bunde ist neben dem besagten Energievampir Colin, Nandors treuer Diener Guillermo (Harvey Guillén). Seit er 1994 „Interview mit einem Vampir“ gesehen hat, wünscht er sich nichts sehnlicher, als ein Fürst der Nacht zu werden. Sein Dilemma: Als Nachfahre von Abraham Van Helsing geht ihm das Töten von Vampiren nur allzu leicht von der Hand – und das ist nur schwer zu verbergen.

Unnötig zu sagen, dass die Serie aus dem vorhandenen filmischen Schatz an Blutsaugererzählungen schöpft und zitiert. Aber das ist eben nicht Kern ihres Humors, allenfalls Garnitur. Es passiert beiläufig und wird nicht ausgestellt. Auch die Gastauftritte von Mark Hamill oder Haley Joel Osment sind zwar bereichernd, aber nicht ausschlaggebend. Stattdessen nutzen die Macher um Jemaine Clement das Potential ihrer Figuren und deren Fähigkeiten und schaffen so komische Verbindungen zwischen Zeitgeist und Ewigkeit. Ähnlich wie die amerikanische Serie „Veep“ zieht „What We Do in the Shadows“ jedoch ebenso viel Kraft aus auf die Millisekunde genau geschnittenen Hochgeschwindigkeitsdialogen. Sie wechseln sich mit fast schon rührend blöden Momenten ab: ein scattender Totenbeschwörer (Benedict Wong), eine falsch verstandene Superbowl-Party, bei der sich die Nachtschwärmer auf prächtige Eulen (englisch: Owl) freuen, oder eine Spam-Mail, dank der das Trio um Nandor fürchtet, von „Bloody Mary“ heimgesucht zu werden, wenn sie die Mail nicht an zehn Empfänger weiterleiten. Als dann noch Post vom „Mailer-Daemon“ eintrifft, fürchten die unsterblichen Wesen, ihr letztes Stündlein habe geschlagen.

Und wie es sowohl ein fähiger Vampir-Jäger als auch guter Humor tut, zielt auch die Serie mitten ins Herz. Dadurch gibt sie uns zumindest einen Teil jener Energie zurück, die uns all die Energievampire im Alltag rauben.

What We Do in the Shadows, zweite Staffel, von heute an bei Joyn Plus.