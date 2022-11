„Wetten, dass..?“ im ZDF : Gottschalk im Leopardenlook

Aktualisiert am

Etwas mehr als zehn Millionen Zuschauer holt Thomas Gottschalk am Samstag mit „Wetten,dass..?“ im ZDF. Michelle Hunziker stellt ihn dabei fast in den Schatten. Robbie Williams muss früh weg und eine Baggerfahrerin sticht alle aus.

Thomas Gottschalk hat auch mit der zweiten Revival-Folge von „Wetten, dass..?“ eine ansehnliche Einschaltquote eingefahren und die 10-Millionen-Marke übersprungen. Die Show aus Friedrichshafen sahen am Samstagabend im ZDF 10,09 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 39,5 Prozent. Zu den Gästen von Gottschalk und seiner Ko-Moderatorin Michelle Hunziker zählten unter anderen Robbie Williams und Herbert Grönemeyer.

Den überragenden Erfolg vom Vorjahr verfehlte Gottschalk allerdings: Bei der Rückkher von „Wetten, dass..?“ vor rund einem Jahr waren 13,8 Millionen Zuschauer (45,7 Prozent Marktanteil) dabei. Vor elf Jahren hatte Gottschalk in Friedrichshafen seinen Abschied von der Sendung gefeiert. Eine weitere Retroausgabe von „Wetten, dass..?“ ist im kommenden Jahr geplant.

Gottschalk führte dieses Mal im roten Leoparden-Look durch die Sendung. Vom Publikum wurde er mit stehendem Applaus gefeiert. Den schüttelte er mit einem lockeren „Ich bin's doch nur“ ab. An seiner Seite: Michelle Hunziker in einem opulenten rosafarbenen Designer-Ballkleid. Sie kümmerte sich um die Kandidaten, lotste Gottschalk durch den Wett-Dschungel und stellte ihn, fröhlich herumwirbelnd, zwischendurch gar ein wenig in den Schatten.

Baggerwette, Herzschmerz und Cancan-Tanz

Einen Handkuss verabreichte Gottschalk gleich der ersten Wettkandidatin, Sandra Hasenauer, die mit einem Bagger Eier aufstechen sollte. Um 20.42 Uhr hieß es zum ersten Mal: „Top, die Wette gilt!“ Ohne Baggerwette ist „Wetten, dass..?“ kaum vorstellbar. Nun saß erstmals eine Frau am Steuer.

Wettpaten waren der Filmemacher Michael Bully Herbig und Schauspieler Christoph Maria Herbst, die gegen die Baggerfahrerin wetteten. Der Einsatz: ein Cancan-Tanz, den man dank fünf mit der Baggerschaufel punktierter Eier und somit gewonnener Wette zum Schluss auf der Bühne sehen konnte.

Der Popsänger Robbie Williams gab seinen Herzschmerz-Dauerbrenner „Angels“ zum Besten und mischte sich unter das Publikum. Unzählige Handylichter leuchteten in der Messehalle, die Zuschauer sangen im Chor und Robbie Williams klatschte Fans ab. Danach durfte er zunächst hinter die Bühne verschwinden, musste aber später als Pate für eine Spiele-Wette doch noch auf die Couch. Der Einsatz war nicht ganz einfach für den Briten. Er sollte im Deutschland-Trikot der Nationalmannschaft viel Glück bei der WM in Qatar wünschen.

Wackelpudding für Malkovich, Ferres und Krug

Der Kandidat wollte Brettspiele an ihrem Geräusch beim Ausschütten erkennen. Er habe viele Fragen dazu, scherzte Williams. „Zuerst: warum?“ Die Antwort gab Thomas Gottschalk: „Wenn man diese Frage stellt, muss man sich diese Sendung nicht angucken.“ Die Wette konnte der Kandidat für sich und den Popstar gewinnen, der kurz danach seinen Flieger erreichen musste.

Ein bisschen Hollywood-Glanz brachte John Malkovich ins Studio, der von einer viermonatigen Wackelpudding-Diät berichtete. Er habe alle Farben probiert, sagte Malkovich. Zusammen mit Schauspielerin und Produzentin Veronica Ferres und deren Tochter Lilly Krug promotete er einen neuen Film. Der Show ging hier ein wenig der Schwung verloren.

Zusammen waren Malkovich, Ferres und Krug Paten für die Außenwette, die diesmal im Europapark Rust stattfand. Auf einer Achterbahn warf ein Kandidat dem anderen immer wieder ein Smartphone zu. Drei von sechs sollten gefangen werden. Am Ende war zwar nur ein Wurf erfolgreich und die Wette verloren, aber spektakulär war sie allemal. Für die Paten hieß es: Wackelpudding essen.

Politisch wurde die Unterhaltungsshow durch den Auftritt von Herbert Grönemeyer, der seinen neuen Song „Die Hand“ präsentierte und mit Aufnahmen auf die Krisen der Welt verwies. Er wolle Solidarität zeigen, sagte er. Als Wetteinsatz kündigte Grönemeyer an, einen Monat lang die Kosten für die Berliner Tafel zu übernehmen. Eine Anspielung Gottschalks auf seinen Tanzstil erwiderte der Musiker mit einem Schmunzeln: „Ich glaube, dass ich sehr anmutig tanze.“

Eine coronabedingte Absage gab es von Tennisstar Alexander Zverev, der wegen eines positiven Tests zu Hause bleiben musste. Er wäre „liebend gerne“ dabei gewesen, sagte Zverev per Videogruß. „Wetten, dass..?“ sei seine „absolute Lieblingssendung“. Vielleicht klappe es ja bei der nächsten Ausgabe. Die ist für das kommende Jahr geplant.