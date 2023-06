Aktualisiert am

Sender appellieren an den Bund : Frequenzen für Kultur und Medien oder für den Staat?

In Dubai wird im November und Dezember dieses Jahres über die Zukunft des digitalen terrestrischen Fernsehens und des Hörfunks entschieden. Die Weltfunkkonferenz (WRC-23), die alle vier Jahre von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) veranstaltet wird, verhandelt über die globale Nutzung des Funkfrequenzspektrums.

Frequenzbedarf melden neben dem terrestrischen Fernsehrundfunk DVB-T2 und dem Kulturbetrieb auch der kommerzielle Mobilfunk, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie das Militär an. So bestehen Forderungen, dass von 2031 an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben einen Teil der zurzeit für DVB-T2 verwendeten Frequenzen nutzen können. Damit würden die Übertragungsmöglichkeiten für das terrestrische Digitalfernsehen (DVB-T2) fehlen. Zudem gibt es für 5G Broadcast, den Rundfunkmodus des Mobilfunkstandards 5G, keine Perspektive mehr. Auch für die terrestrische Radioübertragung hätte der Verlust der DVB-T2-Frequenzen dramatische ökonomische Folgen.

Sicherheitsbehörden oder Sender?

Bei vorangegangenen Weltfunkkonferenzen wurde der für Rundfunk und Kultur nutzbare Frequenzbereich bereits zweimal zum Vorteil des Mobilfunks deutlich reduziert. Der Rundfunk konnte die Verluste vor allem dank technischer Innovationen und mit großem Aufwand auffangen. Die Kultur erlebt jedoch Einschränkungen bei einigen Veranstaltungsformen.

Die Koordinierung für die deutsche Position auf der WRC-23 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Es wurde eine nationale Vorbereitungsgruppe einberufen, zu der auch die Bundesländer gehören. In Deutschland liegt die Kompetenz für den Rundfunk und dessen Frequenzen bei den Ländern. Ohne deren Votum darf die Bundesregierung nicht über mögliche Veränderungen der Frequenznutzung entscheiden. Laut Koalitionsvertrag soll das TV-UHF-Spektrum dauerhaft für den Rundfunk und die Kultur gesichert werden. Dennoch ist die Position der Ampelkoalition nicht klar. Es gibt Anzeichen, dass die deutsche Delegation einer Nutzung des UHF-Bands durch Sicherheitsbehörden zustimmen könnte.

Angesichts der für die Kultur- und Medienwirtschaft negativen Perspektive haben sich führende Vertreter der ARD, des ZDF, von RTL und Pro Sieben Sat.1 an das Bundeskanzleramt gewendet und angesichts möglicher ,,Kompromissvorschläge“ die elementare Bedeutung des TV-UHF-Bandes für Rundfunk und Kultur bekräftigt. „Die anstehende Beschlussfassung“, heißt es in dem Schreiben, „bedeutet nichts Geringeres als eine existentielle Entscheidung für oder gegen die terrestrische Fernsehverbreitung und über die Zukunft der drahtlosen Medienproduktion in Deutschland, die für Kultur- und andere Veranstaltungen jeglicher Art elementar ist.“

Stattdessen bieten die Sender ein ihres Erachtens sinnvolleres Vorgehen an: Eine Sicherheitsbehörden als auch Rundfunk und Kultur dienende Entscheidung könne nur europäisch harmonisiert mit den Partnerländern erfolgen. Nur wenn ein einheitlicher europäischer Frequenzbedarf für die Sicherheitsbehörden gefunden sei, könnten frequenzpolitische Entscheidungen verantwortungsvoll getroffen werden. Ein ähnliches Schreiben ging auch an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz.

Infrastrukturen mit hoher Resilienz

DVB-T2 ist der Hauptverbreitungsweg für Fernsehen in vielen Ländern Europas, die DVB-T2 nicht abschalten und sich klar für ein frequenzpolitisches „no change“ ausgesprochen haben. Dazu zählen Frankreich, Italien, Spanien und Polen. Antennenfernsehen, so die Argumentation, ist eine sichere Quelle von Qualitätsinhalten und leistet einen wichtigen Beitrag zur Demokratie. Darüber hinaus sei es umweltfreundlich und eine Infrastruktur mit hoher Resilienz in Krisensituationen.

Experten bestreiten zudem, dass es notwendig ist, für die Katastrophenwarnung, wie beispielsweise bei den Überschwemmungen 2021 im Ahrtal, Frequenzen zu besetzen, und verweisen auf die damit verbundenen hohen Kosten. Mit 5G Broadcast hat die Rundfunkterrestrik zudem ein großes Innovationspotential. Sie bietet die Chance für einen mobilen Empfang von Fernsehen – mit einer Warnfunktion in Krisensituationen. Im Gegensatz zum Internet ist bei der Terrestrik (DVB-T2) eine Netzüberlastung auch bei intensiver Nutzung ausgeschlossen. Damit kann der Rundfunk als Teil der Kritischen Infrastruktur im Katastrophenfall Leben retten.

Für die Chefs der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender ist klar: Es droht die Gefahr, dass der Bund ohne Not und, ohne die Position der Rundfunkkommission zu berücksichtigen, für eine Variante abstimmt, die dem Rundfunk und den Kulturfrequenznutzern großen Schaden zufügt.