Draußen vor den hohen Gefängnismauern mit dem Stacheldraht und dem in die Jahre ge­kommenen weißen Tor wartet Lorena auf ihren Mann. Schon seit einer Stunde müsste er wieder auf freien Fuß dürfen. Doch er taucht nicht auf. Denn drinnen wird noch verhandelt – um zehn weitere Tage, die Lorenas Mann gern im Gefängnis bleiben würde. Warum? Weil dann der „einzig wahre Capitano“ die Ge­­fangenen besuchen wird: il grande Francesco Totti.

Die sechsteilige Serie „Totti – Il Capitano“ beginnt mit einer Szene, die den Stellenwert der italienischen Fußball­ikone verdeutlichen soll. Totti, das ist die lebende Legende aus Rom, für die die Menschen sogar auf ihr höchstes Gut verzichten würden: ihre Freiheit. Ist das abwegig? Nur als Auftakt einer filmischen Inszenierung denkbar? Vielleicht. Bei Totti, den sie gern „den achten König von Rom“ nennen, muss man aber äu­ßerst vorsichtig sein mit solchen Be­hauptungen.

Für Könige haben gefolgstreue Vasallen schließlich schon vor langer Zeit die ab­surdesten Dinge getan. Und was sie in der Moderne bereit sind zu tun, wenn das Ansehen ihrer Hoheit Ziel einer vermeintlichen Demontage wird, zeigt die Serie mit sechs Folgen à 40 Minuten jetzt noch einmal auf. Sie ist keine chrono­­lo­gische Erzählung von Tottis glorreicher Profikarriere, in der er nie ein anderes Trikot als das des AS Rom überstreifte. Die filmische Adaption seiner Autobiographie „Un capitano“ nimmt die schwierigs­te Zeit seiner Laufbahn in den Blick. Erzählt wird die Geschichte seiner beiden letzten Jahre als aktiver Fußballer. Die liefern mit dem für Totti allmählich aufkommenden, aber schwer zu akzeptierenden Gedanken, dass seine Karriere so gut wie vorbei ist, und dem Zwist zwischen ihm und seinem Trainer Luciano Spalletti aus­reichend Stoff für eine dra­matische Inszenierung.

Die Fans sind auf Tottis Seite

Spalletti war schon von 2005 bis 2009 Trainer von Totti gewesen. Damals, als Totti fußballerisch noch zu den weltweit Besten zählte, soll das Verhältnis zwischen beiden exzellent gewesen sein. Als Totti einmal schwer verletzt war, ist Spalletti jeden Abend spät zu ihm ins Krankenhaus gekommen, um mit ihm das Team für die nächste Saison zu planen – so erzählt die Serie diese Ge­schichte zumindest in einer Rückblende. Doch als Spalletti 2009 entlassen wurde, hätte er sich mehr Rückendeckung von Totti gewünscht. Das störte das Verhältnis der beiden nachhaltig. Als Spalletti 2016 wieder Trainer der Roma wird, ist Totti schon 39 Jahre alt und gerade aus einer langen Verletzungspause zurückgekehrt. Spalletti setzt Totti, der von Pietro Castellitto gespielt wird, kaum noch ein. Der beschwert sich öffentlich darüber – und bleibt Einwechselspieler.

Bricht man diese Erzählung auf die Fakten herunter, hört sich das alles ziemlich vertraut an: ein alter Spieler, der unter einem neuen Trainer auf weniger Einsatzzeiten kommt. Im Fußballbusiness, in das Jahr für Jahr neue Ta­lente drängen, ist das ein Vorgang, der genau so immer wieder vorkommt und nichts Besonderes ist. Doch hier handelt es sich eben nicht um irgendeinen Spieler, sondern um „den achten König von Rom“, mit dem nicht korrekt umgegangen wird. Das sieht zumindest Totti so. Und so sehen das auch die meisten Ro­ma-Fans, die Spalletti gnadenlos auspfeifen und ausbuhen.

Geschickt wird in Rückblenden und zum Teil mit Originalbildern erzählt, wie Totti zu dem wurde, der er ist und was das mit ihm gemacht hat: Es hat trotz all seiner Bodenständigkeit, für die er von den Fans verehrt wurde, vor allem eine große Fallhöhe geschaffen. Totti, der als Weltmeister mit Italien 2006 und als italienischer Meister mit dem AS Rom 2001 ganz oben war, muss allmählich akzeptieren, dass er dort nicht für immer bleiben kann. Weil er äl­ter wird. Weil der Körper nicht mehr so kann, wie er will. Nicht nur weil es einen Trainer gibt, der mit ihm noch eine Rechnung offen zu haben scheint. Dass er das aufgeben muss, was er liebt; die Unwägbarkeiten, die das Karriereende mit sich bringt – all das löst Unbehagen in ihm aus. „Du denkst darüber wie je­mand, der sterben muss“, sagt seine Frau zu ihm. Es sind solche Szenen, in denen die Stärke der monoperspek­tivisch erzählten Serie liegt. Weil diese Se­quenzen nicht den Fußballstar, sondern den Menschen und den Umgang mit einem nicht gewollten Ende in den Fo­kus rücken. Das kann auch für Zu­schauer sehenswert sein, die kein Interesse am Fußball haben.

Offen bleibt nur, wie Spalletti das alles sieht. So wie Totti? Wohl kaum. „Lie­be und Faulheit“, sagte dieser einmal, sei­en der Grund dafür gewesen, dass er nie zu einem anderen Verein wechselte. Ei­gentlich war er, der in 25 Spielzeiten für die Roma auflief und in 786 Spielen 307 Tore schoss, überqualifiziert für den Klub. Dass er blieb, rechneten ihm die Ti­fo­si hoch an. Es machte Totti zu einem von ih­nen. Und Spalletti, obwohl ihm der Erfolg mit zwei aufeinanderfolgenden Cham­pions-League-Qualifikationen recht gab, für viele zum Feind. Beide hörten zum Ende der Saison 2017 bei der AS Roma auf. Getrauert wurde vor allem um einen: Totti – Il Capitano.

Totti – Il Capitano läuft donnerstags auf Sky Atlantic und auf Abruf bei Sky Ticket.