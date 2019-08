Weltraum-Spiel „Observation“ : Wo sind all die Astronauten hin?

In „Observation“ gilt es, die Astronautin Fisher zu retten - und das eigene Betriebssystem. Bild: No Code/Devolver

Alles hat seine Zeit. Der ideale Zeitpunkt, um den Weltraum-Thriller „Observation“ zu spielen, der ausgesprochen langsam ist, ungewöhnlich leise und von einer Frau und ihrem Computer erzählt, sind die schwärzesten Stunden der Nacht. Denn „Observation“ ist vieles: sehr detailverliebt gestaltet und fein verwoben mit der filmgeschichtlichen Erschließung des Alls – von „2001: Odyssee im Weltraum“ über „Solaris“ bis hin zu „Gravity“ und „The Arrival“. Irgendwelche Störungen aber im Umfeld des Spielers, irgendein Türenschlagen, Telefonbimmeln oder Treppentrampeln hält es nicht aus. Dann schwindet die mühsam aufgebaute Stimmung wie Sauerstoff aus einer geöffneten Luftschleuse.

„Observation“ spielt auf einer Raumstation, 410 Kilometer von der Erde entfernt. Wobei wir zunächst nur einen schwarzen Bildschirm sehen und Funkfetzen hören: „Das hier ist Doktor Emma Fischer an Bord der Observation.“ Fisher wartet vergeblich auf Antwort aus Houston. Eine Art Unfall sei geschehen, sagt ihre ängstliche Stimme. Die Station rotiere, und es sei durchaus denkbar, dass sie auf die Erde zustürzt. Die Astronautin kann den Umfang der Schäden nicht einschätzen. Sie funkt zwei Kollegen an, Josh und Alisa; keine Reaktion. Dann wendet sie sich ihrem Bordcomputer zu, der SAM heißt (System Administration and Maintenance), so wie der Boardcomputer bei Kubrick einst HAL hieß („Heuristically programmed ALgorithmic computer“).

Wir sind gemeint

Und wir verstehen plötzlich: Wir sind gemeint. In „Observation“ sind wir nicht die Astronautin, sondern der von Fisher in heikler Lage um Hilfe gebetene Computer SAM. Erst einmal überprüfen wir anhand der Wellenform ihrer Stimme, ob sie auf unser Betriebssystem zugreifen darf, und schließlich: wie es um die Druckverhältnisse und den Zustand der Station bestellt ist.

Kurz darauf infernalisches Dröhnen. Während Fisher, die wir mittlerweile sehen können, durch den Lärm für einen Moment ohnmächtig wird, wird uns in großen weißen Buchstaben eine Nachricht gezeigt: „Bring sie“. Das verheißt nichts Gutes, ohne dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt schon wüssten, ob es sich bei den Vorkommnissen auf der „Observation“ um die Folge eines technischen Versagens handelt, ein menschliches Drama, eigenwillige Computer, Begegnungen übernatürlicher Art, Monster-Attacken wie in „Alien“ und unlängst „Life“ oder alles auf einmal.

Wir können auf die Überwachungskameras in elf Modulen der Station zugreifen. Es sind mehrere pro Modul, ausgestattet mit einem Zoom, so dass wir die verschiedenen Bildschirme, Grafiken und Kontrollleuchten der Raumstation anschauen können. Aber weder hier noch mit Hilfe einer Drohne, die kugelrund ist, kleine Antriebsdüsen hat und sich in der Schwerelosigkeit langsam voranpusten kann, ist irgendein Grund für die merkwürdigen Vorkommnisse festzustellen. Das einzige Ergebnis unserer Schalterei von einer verfügbaren Kamera auf die nächste besteht darin, dass sich mehr und mehr Nackenhaare aufrichten.

Texte, Signale und Logik-Rätsel

So soll es sein: „Observation“ stammt von Jon McKellan, der 2014 als Grafiker am düsteren „Alien: Isolation“ mitwirkte und 2017, nun Kopf der eigenen Firma „No Code“ in Schottland, das hochgelobte Horror-Adventure „Stories Untold“ präsentierte. In jenem Videospiel, das uns in ein verlassenes Haus führte, in eine Wetterstation auf Grönland und in ein Labor, ging es nicht um wilde Action, sondern um Bildschirme, die erfasst werden mussten, um Texte, Signale und Logik-Rätsel – eine Erzählform, die ebenso schlicht ist wie einnehmend und vom Spieler enorm viel Geduld verlangt.

Auch „Observation“ ist im Herzen ein Adventure, eine Aneinanderkettung von Rätseln, die bei erfolgreicher Bewältigung neue Rätsel hervorbringen. Wir müssen Dinge finden und Symbole oder Schaltwege erinnern, Hebel umlegen und Knöpfe drehen, Tasten drücken und eine Luke nach der anderen öffnen – und das alles in einem Labyrinth, in dem sich sowohl beim Hin- und Herschalten der Überwachungskameras wie beim Schwebeflug mit der Drohne das Bewusstsein für oben und unten völlig verliert.

Das dauert. Doch das Weltraum-Gefühl, das „Observation“ vermittelt, ist phänomenal, das Sounddesign (Omar Khan) eine Klasse für sich, und die Story um das überlebenswichtige, symbiotische Miteinander von Mensch und Maschine kommt nach einer Ewigkeit, in der nicht viel passiert, einen Riesenschritt vorwärts, als uns Doktor Fisher zu einer Besichtigung der Station von außen auffordert. Dieses Spiel ist um eine Geschichte, nicht eine Geschichte um ein Spiel herum gebaut. Das macht es so stark. Am Ende steht ein spektakuläres Finale, das rätselhaft bleibt – wie das Weltall. Danach, versprochen, freut man sich über jedes Anzeichen eines echten Sonnenaufgangs und jeden Lärm vor dem Fenster.