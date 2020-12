„Weihnachtstöchter“ im ZDF : Heiligabend als Halbschwesterndrama

Nichts hilft mehr gegen Selbstentfremdung, Habgier und existentielle Einsamkeit als das uneigennützige Geschenk der Liebe, so das Mantra der beliebtesten Weihnachtserzählungen. In Film- und Fernseh-Variationen dieser Ansicht kann man eine Schwundstufe des christlichen Glaubens erkennen – das Lukasevangelium liest sich eben auch als Geschichte von skrupellosen Vermietern und erniedrigten, gnadenvoll erhöhten Obdachlosen –, meist allerdings verstecken sich die Spurenelemente des Neuen Testaments unter dicken Schichten Rührung. Die viktorianische Geschichte von Ebenezer Scrooge (unsterblich in der Muppets-Verfilmung mit den frierenden Kontormäusen im Hawaiikostüm und dem singenden Gemüse), den der todgeweihte „Tiny Tim“ aus seinen Zweckinteressen erlöst, oder Frank Capras melodramatischer Klassiker „Ist das Leben nicht schön?“ von 1946, in dem ein Engel dem Bankangestellten und Selbstmordkandidaten James Stewart die Augen öffnet, oder der „Kleine Lord“ mit Sir Alec Guinness und Ricky Schroeder, in dem der amerikanisch-republikanische Nachwuchsadelige Fauntleroy im Pächterdorf für sozialrelevante Zukunftsinvestitionen sorgt: Kaum ein Weihnachtswunder ist komplett, wenn der Eigennutz der Besitzenden nicht bloßgestellt und das Mitleiden mit den Opfern des Systems, die nun zu den eigentlich Mächtigen werden, nicht ins Zentrum rückt.

Womit wir bei der Komödie „Weihnachtstöchter“ wären. Rolf Silbers (Buch und Regie) ZDF-Komödie beginnt in Frankfurt, dem kalten Finanzherz der Republik, wo sonst. Regina (Gesine Cukrowski) betreibt irgendwo in der Nähe des Doms eine Zeitgeist-Patisserie für Luxuspralinen. Gatte Roger (Max von Pufendorf) wurde gerade als Finanzvermittler gefeuert („freigesetzt“), die akute Geldnot ist enorm, weil man sich mit dem Kauf einer repräsentativen Wohnung über die Maßen verschuldet hat. Mit der Ehe steht es nicht zum Besten, aber immerhin hat man ein gemeinsames Interesse: Waren da nicht noch wertvolle Gemälde, versteckt in Reginas Elternhaus, zu holen?

Halbschwester Katarina (Elena Uhlig) hat zwar andersgeartete, aber auch Geldsorgen. Das Waisenheim, in dem sie als warmherzige Mamastellvertreterin unentbehrlich ist, verschlingt Heizkosten wie nichts. Auch die Offerte charmant verbrannter Plätzchen auf dem Weihnachtsmarkt (man könnte nostalgisch werden) lockt kaum Kunden an, außer einem verlotterten Weihnachtsmanndarsteller mit italienischem Akzent (Antonio Putignano), den seine Frau hinausgeworfen hat. Die dritte Halbschwester Diana (Felicitas Woll) hat gerade mit ihrer Nachtbar Pleite gemacht, trägt Gothic-Make-up und schwermütige Ponyfransen und möchte sich aus vermeintlich gegebenem Anlass noch in diesen Tagen von dieser Welt verabschieden. Vor ein solcherart besinnliches Fest der Feste hat das Schicksal den Unfalltod des gemeinsamen Vaters gesetzt. Großbäcker Johann König (Peter Lerchbaumer) hatte zwar „einen fatalen Hang zum Personal“, bremst aber auch für Tiere und stirbt, weil er einem zukünftigen Gänsebraten ausweicht.

Das Testament, kurz vor dem Heiligen Abend verlesen, enthält nur einen Satz „Streitet Euch nicht!“. Familienanwalt und Testamentsvollstrecker Thomas (Tim Bergmann) ahnt die Schwierigkeiten und verkrampft sofort. Königs Tochter streiten sich nicht nur, sie hassen sich bis aufs Blut, das in dem Fall auch nicht dicker ist als Wasser. Dabei müssten sie dringend als Unternehmerinnen zusammenhalten und gemeinsam das hinterlassene Bäckerei-Imperium retten, bevor die Banken im neuen Jahr die Kredite kündigen und vierzig Angestelltenfamilien auf der Straße stehen. Thomas’ Idee: die drei Xanthippen zur Erweckung warmer Kindheitsgefühle im Vaterhaus versammeln. Hier wirkt noch immer der gute Einfluss der Haushälterin Ewa (Natalia Bobyleva). Vor das Christbaumschmücken hat das Drehbuch aber Schreiereien, Türenknallen und dauerndes Weglaufen gesetzt. „Weihnachtstöchter“ klingt insoweit nur fast nach klassischem Weihnachtsfilm. Silbers Variation soll im Hier und Jetzt spielen – mit Frauenrollen, die keine Sekunde von sich selbst absehen und sich zunächst keine Minute beherrschen können.

Die Damen Cukrowski, Uhlig und Woll schlagen sich immerhin prächtig in scharfen Dialogen, deren Verletzungspotential vergleichsweise wenig komödientauglich ist, während die Männerfiguren insgesamt schwer zur Unterkomplexität neigen. Gerahmt und aus dem Off erzählt wird das Märchen zudem von der kulleräugigen Waise Amanda (ein Talent: Yuna), nach dem Tod ihrer Eltern verstummt, die bei jeder Gelegenheit ein noch kulleräugigeres Oktopus-Kuscheltier mit Strickringelmütze in Herzigkeitsstellung bringt (Kamera Stephan Wagner) und unbedingt „adaptiert“ werden will. Atmosphärisch geht die Weihnachtsfilmmotivgemengelage allerdings nicht recht auf. Das Halbschwesterndrama stürzt in viel zu ernsthafte Abgründe (selbst ein Kindesmissbrauch durch den Großvater wird angedeutet), um das supergefühlige Ende, bei dem auch der Geist des Königsvaters seinen Platz findet, behaglich und hochherzig zu machen. Da hilft auch keine Gruppenumarmung zum Schluss, die wir uns dieses Jahr verkneifen werden müssen.

Weihnachtstöchter, an diesem Montag, 20.15 Uhr, im ZDF.