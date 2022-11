„Sachertorte“ bei Amazon : Er darf das Glück nicht verpassen

Wie seicht muss ein Film sein, damit über die Jahre ein echter Weihnachtsklassiker daraus werden kann? Die Amazon-Produktion „Sachertorte“ macht die Probe aufs Exempel, und das Ergebnis dürfte zumindest nach dem Geschmack des Wiener Stadtmarketings sein. So schamlos wie in dieser Romanze von Robin Getrost und Stephanie Leitl arbeiten sonst nur die Regionalkrimis des öffentlich-rechtlichen Fernsehens den Stichwortzettel der Wirtschaftsförderung ab.

Er muss ins „Café Sacher“

Die Handlung beginnt allerdings bei Konnopke unter dem Magistratsschirm in Berlin: Der junge Kreativarbeiter Karl (Max Hubacher) verkuckt sich bei einem „Wiener Würstchen“ in eine Touristin aus Österreichs Hauptstadt, und weil er die Telefonnummer nicht speichert, die ihm Nini (Michaela Saba) auf dem Weg zum Fernbus ins Handy getippt hat, bleibt ihm keine andere Wahl – er muss sofort hinterher. Genauer: ins „Café Sacher“ nach Wien, wo Nini jedes Jahr an ihrem Geburtstag um Punkt 15 Uhr angeblich aufschlägt.

Gesagt, getan. Kalle zieht an die Donau. Wir schauen ihm endlos dabei zu, wie er jeden Nachmittag im „Sacher“ zwischen einem grantelnden Kellner, „Herrn Schwartz“ (Karl Fischer), und der wohlhabenden Dirigentenwitwe Fanny Sawallisch (Krista Stadler) auf Nini wartet. Und noch mehr wartet. Und ansonsten mit Miriam (Maeve Metelka), einer herzigen Zuckerbäckerin, die ihm in einem anderen Café WLAN-Asyl gewährt, die Stadt entdeckt.

Die Oper, das Riesenrad, drei Schippen Schnee

Also etwa die Oper (Tränen der Rührung), das Riesenrad im Prater („Wien macht schon Laune“) oder das drei Schippen Schnee in die klimawandelgeplagten Vorweihnachtsszenen bringende Wiener Umland (im Radio läuft „Show Me Heaven“ zum Mitsingen). Seinem Berliner Arbeitgeber, einem Quizshow-Zulieferer, der für die Simulation von Recherchen offenbar glänzend bezahlt, schickt unser Herzblatt in den übrigen Stunden Fragen à la „Wie oft verzückte Maria Callas das Berliner Publikum?“, „Wie hieß der letzte Kaiser von Österreich?“ oder „Was ist ein Tschecherl?“.

Das alles ganz ohne Pepp. Aber mit Maeve Metelka, die mit einem pausbäckig-rosigen Lächen und ganz großen Augen Dialogzeilen von anno dazumal aufsagt: „Manchmal, wenn ich back, vergess ich, dass es da draußen eine andere Welt gibt.“ Sie freut sich spürbar darüber, dass für das Drehbuch der Sechzigerjahrefilm bei Amazon anrief, und in den Szenen mit ihr kann auch der Schauspieler Max Hubacher, der durch eine vollkommen andere Art von Film bekannt wurde – Robert Schwentkes Kriegsendedrama „Der Hauptmann“ –, seine romantische Seite besser hervorkramen.

Dass Miriam die eigentliche Bestimmung für Karl ist, kann man sich an fünf schoko- und marmeladeverklebten Finger abzählen. Aber Kalle versteht es nicht, während er im „Sacher“ ein „leckeres“, nein, „traumhaftes“ Kuchenstück nach dem anderen spachtelt, zum Darling der Belegschaft wird und sich der Vorstellung hingibt, dass der kurze Berliner Flirt mit Nini schon wegen der gemeinsamen Begeisterung für die Wien-Romanze „Before Sunrise“ mit Ethan Hawke und Judy Delpy eine schicksalhafte Begebenheit war. Erst Matze (Samuel Koch), Karls Bruder, wird dem Begriffsstutzigen pünktlich zur Weihnachtszeit einen Klaps geben und ein Finale einläuten, das kaum kitschiger ausfallen könnte. „Ich brauche Ihre Hilfe, sonst wird der Rest meines Lebens ein einziges ‚Last Christmas‘“, wird Karl bald panisch rufen. Wer sagt da Nein?

Schön ist, wie selbstverständlich hier eine an den Rollstuhl gefesselte Figur zur Geschichte gehört. Samuel Koch studierte bereits zu Zeiten seines „Wetten, dass..??“-Unfalls vor zwölf Jahren Schauspiel, und seither trat der Querschnittsgelähmte in einer ganzen Reihe von Theaterstücken und Filmen wie zuletzt dem Drama „Draußen in meinem Kopf“ auf. Er ist in „Sachertorte“ sogar bei den Discoszenen am Tresen zu sehen.

Und auch das trägt mit dazu bei, dass diese Feelgood-Nummer (Regie: Christine Rogoll), die im Grunde genauso aus einem Story-Einzeiler besteht wie die erste deutsche Filmproduktion von Amazon Studios (die Partybaby-Komödie „One Night Off“), trotz der simplen Story aufgeht. „Sachertorte“ ist ein Film wie ein Weihnachtspullover: Man möchte ihn sich eigentlich gar nicht anziehen, findet Muster und Motive peinlich und weiß, dass er kratzt. Aber wenn die Stimmung passt, passt und wärmt auch ein solcher Pulli.

Sachertorte läuft bei Amazon Prime Video.