Johnsons Weihnachtsansprache : Nächstes Jahr wieder knutschen

Viele können nicht verstehen, weshalb Boris Johnson in England Bürger hinter sich hat. Wer seiner kurzen Weihnachtsansprache auf Twitter zuhört, kommt einer Antwort näher. Vor allem, wenn man sie sich im europäischen Vergleich anschaut. Da sind all die mechanisch wirkenden, sichtbar telegeprompterten Ansprachen. Minutenlang wird in immer neuen Worten dasselbe gesagt, sorgenbetont und dann ganz am Ende doch mit Zuversicht endend, dem schwer übersetzbaren Wort. Man sieht die Arme und Hände der Redner zu jedem Nebensatz demonstrative Gesten ausführen. Jeder weiß sofort, so bewegt sich kein Mensch, der es nicht mühsam einstudiert bekommen hat.

Boris Johnson sagt inhaltlich viel weniger als seine Kollegen, ist viel kürzer, redet unpolierter. Als er den außerordentlichen Charakter des diesjährigen Weihnachten festhält, sagt er: „Ich wette, auch in Ihrem Leben hat es so etwas noch nicht gegeben.“ Bei Weihnachten gehe es nicht um Geschenke, Truthähne und Brandybutter, „sosehr ich dieses Zeug mag“. An Weihnachten gehe es um Hoffnung und Erneuerung, und jetzt gebe es einen immer stärker leuchtenden Stern: „Wir haben einen Impfstoff, und wir wissen, dass wir das Coronavirus schlagen werden“, das enge Zusammensein – „knutschend unterm Mistelzweig“ – für das nächste Weihnachten opfernd.