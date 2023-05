Wegen Amazon und Netflix : Warum Hollywoods Autoren streiken

Mitglieder der Writers Guild of America (WGA) demonstrieren am 3. Mai vor den Universal Studios in Los Angeles. Bild: AFP

Erstmals seit fünfzehn Jahren ist die Writers Guild of America WGA, die amerikanische Gewerkschaft der Film- und Fernsehautoren, in den Streik getreten, um für ihre mehr als 11.000 Mitglieder gerechtere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in einer von Streamingdiensten dominierten Unterhaltungslandschaft zu kämpfen. Die bisherigen Verträge der WGA mit der Alliance of Motion Pictures and Television Producers AMTPT sind am 1. Mai ausgelaufen, die Verhandlungen über neue Abkommen sind zum Stillstand gekommen. Die AMTPT vertritt neben den klassischen TV- und Filmstudios Streamingdienste wie Netflix und Amazon, aber auch Apple, Disney, Paramount und NBC.

Die Late-Night-Shows fallen aus

Mit dem Beginn des Streiks kommt die Produktion zahlreicher Fernsehshows und Filme zum Erliegen, die auf aktuelle Drehbücher angewiesen sind. Direkte Auswirkungen hat das zunächst für Live-Shows – etwa die der populären Late-Night-Talker von Jimmy Kimmel bis Stephen Colbert, sowie der Stand-Up-Klassiker „Saturday Night Live“. Deren Zuschauer bekommen ab sofort Wiederholungen vorgesetzt, was in einem Metier, das die aktuellen Ereignisse im Land satirisch widerspiegelt, einigermaßen freudlos ist. Bill Mahers „Real Time“ und John Olivers „Last Week Tonight“, beide bei HBO, fallen sogar komplett aus.