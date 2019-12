WDR löscht Kinderchor-Video : „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“

Der WDR wollte wohl witzig sein. Das Lied des Dortmunder WDR-Kinderchors sollte wohl witzig sein. Doch ist das als Witz, wenn es einer war, nicht bei jedem gut angekommen, so dass der Sender das Video der Aufnahme wieder gelöscht hat. Gesungen wird eine Neudichtung des Kinderlied-Klassikers „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“. Der Text beim WDR heißt: „Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau“.

Im neuen Original, das man zwar nicht mehr beim WDR in der Mediathek findet, aber bei Youtube auf diversen Accounts, lautet:

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau.

Meine Oma sagt, Motorradfahren ist voll cool, ist voll cool, ist voll cool. Sie benutzt das Ding im Altersheim als Rollstuhl. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau.

Meine Oma fährt mit 'm SUV beim Arzt vor, beim Arzt vor, beim Arzt vor. Überfährt dabei zwei Opis mit Rollator. Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau.

Meine Oma brät sich jeden Tag ein Kotelett, ein Kotelett, ein Kotelett. Weil Discounterfleisch so gut wie gar nix kostet. Meine Oma ist `ne alte Umweltsau.

Meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert, geläutert, geläutert. Stattdessen macht sie jetzt zehnmal im Jahr ‘ne Kreuzfahrt. Meine Oma ist doch keine Umweltsau.“

Dass es sich dabei nicht um Comedy oder Satire handelt, sondern es ernst gemeint sein könnte, deutet der letzte Satz der anderthalbminütigen Aufnahme ziemlich eindeutig an. Denn da sagt eines der jungen Mädchen mit der darüber gelegten Stimme von Greta Thunberg: „We will not let you get you away with this.“

Die Kritik von Zuschauern, die sich im Netz findet, zielt zum einen auf den Text an sich ab, der als pauschale Herabwürdigung gewertet wird, und darauf, dass der WDR Kinder für einen politischen Zweck instrumentalisiert habe. Gegen diesen Vorwurf setzte sich der Sender beziehungsweise der produzierende Kanal WDR 2 in einer Stellungnahme bei Facebook zur Wehr.

In dieser heißt es: „Die von WDR 2 an dieser Stelle veröffentlichte Satire „Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Dies ist im besten Falle auch Sinn einer Satire, es handelt sich ja nicht um einen journalistischen Kommentar, sondern um die Zuspitzung eines Themas (hier: die zuweilen hysterische Klimadiskussion). Betroffen macht uns allerdings der Vorwurf, die beteiligten Kinder seien möglicherweise „instrumentalisiert“ worden. Dies ist absolut nicht der Fall, trotzdem haben wir uns entschlossen, das Video zu löschen, da schon die Mutmaßung, WDR 2 hätte die Kinder des Chores instrumentalisiert, für die Redaktion unerträglich ist.“

Mehr zum Thema 1/

Die deutsche Sektion der Bewegung „Fridays for Future“ hatte am Tag vor Heiligabend mit der Twitter-Botschaft Kritik auf sich gezogen, die da lautete: „Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei.“ Als Kritik an dieser Einlassung aufkam, zog „Fridays for Future Germany“ die Frage nach: „Was darf Satire?“