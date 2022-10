Klage gegen eigenen Sender : Hat ein WDR-Redakteur wegen Kritik „Arbeitsverbot“?

Der WDR-Redakteur Jürgen Döschner verklagt seinen Arbeitgeber wegen „Nichtbeschäftigung“ auf eine Entschädigung von 75.000 Euro. Das be­richten der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und die Redaktionsgruppe „Correctiv“. Er könne, obwohl er 100.000 Euro brutto im Jahr verdiene, nur wenige Stunden im Monat arbeiten. Seine Vor­schläge würden abgelehnt. „Es handelt sich faktisch um ein Arbeitsverbot“, sagt Döschners Anwalt Jasper Prigge. Sein Mandant habe seit September 2019 so gut wie keine journalistischen Beiträge absetzen können, das spreche für eine „faktische Nichtbeschäftigung“. Der WDR wies dies zurück. Der Klage sei „eine sehr lange und kleinteilige Auseinandersetzung“ zwischen Döschner und „vielen Stellen im WDR“ vorausgegangen. Man habe „bis zuletzt versucht, den Konflikt konstruktiv und fair zu lösen“.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ nennt für Döschners Ausbootung einen „mutmaßlichen“ Grund: Der Klimaexperte habe sich „in den Augen des WDR in seinen Beiträgen zu stark gegen die Kohleindustrie im WDR-Sendegebiet positioniert“. Döschner habe seit 2015 im WDR in der Kritik gestanden. Damals habe er die Besetzung des rheinischen Tagebaus Garzweiler als „nicht legal, aber legitim“ bezeichnet. Den Vorwurf des Hausfriedensbruchs der Klimaaktivisten habe er „absurd“ genannt, weil der RWE „seit Jahren den Frieden ganzer Dörfer und Regionen“ störe. Der WDR habe offenbar die Regel aufgestellt, Döschner dürfe nur auf den Sender, wenn zugleich eine „Gegenposition“ gehört werde. Im September 2019 habe der WDR einen Beitrag von Döschner gelöscht, in dem der damalige Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem heimlich aufgenommenen Video eingeräumt habe, er habe einen Vorwand für die Räumung des Hambacher Forsts gesucht.

Der WDR entgegnete, Döschner habe, „als seine Redaktionseinheit 2019 im Zuge der Neuordnung der Programmdirektionen“ im Newsroom aufging, es abgelehnt, dort zu arbeiten und eine „Sonderrolle“ gefordert. Ein Wechsel zum Magazin „Monitor“ hätte dort eine freie Stelle vorausgesetzt, seit 2020 arbeite er bei „Cosmo“, nehme dort keine Redaktionsdienste wahr, habe aber eine Kolumne. Beitragsangebote seien nicht an „inhaltlichen Positionen“ gescheitert, sondern weil Döschner „sich nicht an verabredete Workflows“ halte. Im Fall des Laschet-Beitrags seien redaktionelle Abläufe nicht eingehalten worden, die Fachredaktion hatte den Beitrag abgelehnt, er habe keinen „Newswert“ mehr gehabt. Intern habe es vor allem zu einem Tweet Döschners von 2017 Kritik gegeben, in dem er im Zusammenhang mit dem Dieselskandal den Begriff „vergasen“ verwendet habe. Damals habe er „seine Funktion als ARD-Energieexperte abgeben müssen“. Den Tweet habe er später selbst schriftlich als Fehler bedauert.