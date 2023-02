Die dreiteilige Doku „Welcome, Ukraine – Aus dem Krieg in die Schule“ begleitet junge Ukrainer in Deutschland. Sie erzählt uns leider viel zu wenig vom Schicksal der jungen Leute und ihrer Familien.

Kirill hat seinen ersten Schultag an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Bonn. Eine Lehrerin bringt ihn zum Klassenzimmer, er stellt sich seinen Mitschülern vor. Milana ist mit einer Freundin in der Stadt unterwegs. Oleg skatet mit ein paar Kumpels. Solche und ähnlich alltägliche Szenen zeigt die WDR Dokuserie „Welcome, Ukraine – Aus dem Krieg in die Schule“, aber normal ist daran nichts. Die drei Jugendlichen kommen wie auch die drei weiteren Protagonisten Vitaliy, Vova und Melanie aus der Ukraine.

Vitaliy fährt Hilfstransporte in die Ukraine

Sara Wagener Volontärin Folgen Ich folge

Vitaliy lebt als Einziger schon lange in Deutschland, seit 2005, und fährt Hilfstransporte in die Ukraine. Alle anderen sind vor Russlands Angriffskrieg geflohen, aus Mariupol, Butscha, Odessa, Kiew und Saporischschja. Zwischen zwölf und 15 Jahre alt, überlagern Sorgen um die Väter und Heimweh nach einem Zuhause, das es nicht mehr gibt, Probleme der Pubertät. Fragen von Identität und Zugehörigkeit klingen nur am Rande an, wenn etwa Kirill sagt, er könne seine ukrainischen Schulkameraden auf dem Pausenhof am Aussehen von den deutschen unterscheiden oder Oleg sich als Teil seiner überwiegend deutschen Skatergruppe fühlt.

Die Suche nach Normalität in einer absoluten Ausnahmesituation verkörpert Milana am deutlichsten. Sie nimmt nachmittags an ukrainischem Digitalunterricht teil, um die neunte Klasse zu beenden. „Sie hat etwas auf dem Kasten“, sagt eine Lehrerin, nennt Milana aber auch „unser Model“. Denn sie war in der Ukraine auf einer Modelschule, sucht auch in Deutschland nach einem Ersatz. Die Dokumentation setzt sie mit Freundinnen und beim Friseur in Szene: typisch Teenagerin.

Ansonsten fehlt es leider an Feingefühl für die Schicksale der jungen Leute. Kirill berichtet, wie er sich fast einen Monat lang im Keller seines Hauses in Mariupol verstecken musste. Darauf fragt die Reporterin, wie der erste Schultag in Deutschland ist. Vovas Vater berichtet in einem Videoanruf von der Front, dass die halbe Stadt ohne Strom sei. Abgesehen davon zeigt Vovas Erzählstrang in erster Linie die Tücken der Wohnungssuche für ihn und seine Mutter: teure Mieten und Einbauküchen. Die Diskrepanz zu den Erfahrungen des Vaters wird nicht weiter beleuchtet. Über Vovas eigene Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht erfahren wir nichts.

Den Machern fällt nicht viel ein

Um ein wenig Einordnung bemüht sich das sechsköpfige Produktionsteam aus Dorothee Pitz (Redaktion), Jürgen Brügger, Katja Garmasch, Jörg Haaßengier, Jörg Laaks und Tanja Reinhard mit Einblendungen. Zu Beginn der ersten Folge sind sie mit grundlegenden Informationen wie Name, Alter und Herkunftsort der Jugendlichen hilfreich. Zum Ende der dritten Folge wussten die Macher offenkundig nichts Sinnvolles mehr aufzuschreiben: In drei Stichpunkten und mit passenden Icons eingeleitet, gibt es „endlich“ „eine eigene Wohnung“ „für Vova und seine Mutter“. Anschließend sehen wir Vova und seine Mutter beim Einrichten.

Ebenso wenig sinnvoll sind die Titel der Folgen. In „Der erste Schultag“ geht nur Kirill zum ersten Mal in die Schule. Vova ist mit seiner Mutter auf Möbelsuche im Sozialkaufhaus, Vitaliy packt Hilfsgüter in Transporter, verabschiedet sich von Frau und Tochter und fährt los. In Folge zwei, „Heimweh“, sagt Oleg, er wolle in Deutschland bleiben. In der Ukraine hält ihn nichts außer seiner Familie und seinen Freunden. „Das große Fest“ in Folge drei begeht nur Kirill, die anderen begleitet man bei der Projektwoche in der Schule oder dem Rückweg aus der Ukraine. Kirill hat mit seiner Mutter und anderen Geflüchteten ein Fest für die deutschen Nachbarn organisiert. Und auch Kirill erlebt in dieser Folge noch viel mehr: Mit einer Gruppe (vermutlich mit seiner Klasse, sicher erfährt man das nicht) ist er in Berlin, sieht dort die russische Botschaft. Er findet es seltsam, dass es hier noch immer eine Botschaft gibt und die russische Flagge weht, obwohl Russland seine Heimat angegriffen hat.

Völlig aus dem Raster fällt Vitaliys Geschichte. Er organisiert Hilfsgüter für die Ukraine, Fahrer, die sie dorthin bringen, und nimmt auf dem Rückweg eine Mutter mit zwei Kindern mit nach Deutschland. Ihn plagen die Probleme eines solchen Unternehmens. Er hat zu wenig Fahrer. An der polnisch-ukrainischen Grenze wird es schwierig, weil ein Fahrer viele russische Visa im Pass hat. Er war früher oft geschäftlich dort, Vitaliy rät ihm, einen neuen Pass zu beantragen. Die einzige Verbindung zu den Jugendlichen ist, dass Vitaliy auf dieselbe Schule ging.

Mehr zum Thema 1/

So reihen sich Eindrücke aneinander. Die Dokumentation vermeidet zwar verkitschte Darstellungen, bleibt aber oberflächlich. Das ist tragisch. Die Ukrainer hätten es verdient, dass man mehr von ihrer Geschichte erzählt.

Welcome, Ukraine – Aus dem Krieg in die Schule läuft am 23. Februar, von 22.45 Uhr an, in drei Teilen im WDR Fernsehen. Abrufbar in der ARD-Mediathek.