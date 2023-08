Ein Ex-Intendant, der „groteske Vorgänge“ und „womöglich systemisch bedingte Politskandale“ seiner ehemaligen Arbeitgeber anprangert – da hört man schon mal hin. „Die Skandaldichte ist beachtlich“, schreibt Peter Voß, und dass meine „Ausrede“ fast nach Gammelfleisch rieche.

„Jeder Halbsatz der ,Tagesschau' wird in Echtzeit seziert“

Reden wir also über Fehler und Pannen, aber auch über Misstrauen und Manipulationsverdacht. Jeder Halbsatz in der „Tagesschau“ wird heute in Echtzeit seziert. Manches, was sich früher schlicht versendet hat, beschäftigt uns heute tagelang, weil es jemand im Netz gefunden hat. Ich beklage das nicht, im Gegenteil: Ein gesundes Misstrauen der Öffentlichkeit ist hilfreich, es macht uns wacher und professioneller und letztlich unseren Journalismus besser.