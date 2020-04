Filmen in der Corona-Krise : Was schreiben wir denn jetzt ins Drehbuch?

Kaninchen und Schlange

Wir, die Drehbuchautoren, Regisseure und Komponisten und die anderen Künstler im Film, können nicht im Krisenmodus – der ist ja da, egal was wir tun oder unterlassen – verharren, sondern müssen versuchen, kreativ Antworten auf „die Situation“ zu finden. Ich erinnere mich, vor Jahren einer perplexen Fernsehspielredaktion vorgeschlagen zu haben, sich mal anderen Erzählformen zuzuwenden, seien es Animations- oder Kompilationsfilme, Mischformen oder solche, wo Zuschauer in der Art der Commedia dell’Arte einbezogen werden, wo Darsteller in gemalten Landschaften agieren und so weiter. Nicht nur haben wir heute die technischen Möglichkeiten, so etwas zu realisieren, auch ohne im gleichen Raum zu sein, wir haben auch die Not, uns solcher Formen zu bedienen, um das zu tun, was unsere eigentliche Funktion ist: die Situation erzählbar zu machen, Ängste zu bannen, Hoffnung zu wecken und, ja, Spaß in dunkleren Zeiten zu bereiten. Wenn die Sender das nutzen wollten, müssten wir nicht wie die Kaninchen vor der Schlange verharren, sondern könnten ihr einen Knoten in den Leib machen. Aufhören, der verlorenen Zeit nachzutrauern, anfangen, Ideen zu entwickeln. Alles andere ist nicht in unserer Hand. Rolf Silber

Rolf Silber ist Drehbuchautor, Regisseur und Mitinhaber der U5-Filmproduktion.