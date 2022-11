WDR-Intendant Tom Buhrow : Für ihn geht es ums Ganze

Aktualisiert am

Tom Buhrow könnte als WDR-Intendant ein schönes Leben haben. Doch er stößt eine Debatte an, mit der er sich im Sender und in der Branche unbeliebt macht. Warum?

Tom Buhrow ist seit neun Jahren Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Den größten Sender der ARD führt er noch bis Juni 2025. In seine zweite Amtszeit hatten ihn 2018 50 von 55 Rundfunkräten im WDR gewählt. Zweimal war Buhrow Vorsitzender der ARD, einmal turnusgemäß, zurzeit macht er den Job übergangsweise als Wiederaufbauhelfer, weil Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende in einem Skandalstrudel verschwunden ist.

Buhrow ist als Krisenmanager gefragt, der die ARD aus dem Affärensumpf führt. Das versucht er in zwei Schritten: Erst sorgte er dafür, dass alle anderen Intendantinnen und Intendanten des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds auf Abstand zu der mit Filzvorwürfen belasteten Senderchefin und der Führungsetage des Rundfunks Berlin-Brandenburg gingen. Das war die Schadensbegrenzung. Doch hat sich der gelernte Journalist Buhrow gleich danach noch etwas anderes geleistet. Er hat eine Ge­neraldebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeregt, weil er den Eindruck hat, dass die Bürger die Sender, die sie zwangsweise mit dem Rundfunkbeitrag finanzieren, ARD, ZDF und Deutschlandradio in der Form von heute, vor allem in der Größe und mit den Kosten, nicht mehr haben wollen.