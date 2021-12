Europa gegen GAFA : Die Monopole müssen fallen

Am Mittwoch wollte das Europäische Parlament dem „Digital Markets Act“ (DMA) zustimmen. Die Zielsetzung dieses Gesetzes über digitale Märkte besteht nach Darstellung der EU-Kommission darin, für „faire und offene digitale Märkte“ zu sorgen. Nehmen wir es konkret, würde allein der Aspekt der Offenheit und Fairness die Existenz digitaler Medienmonopole künftig ausschließen.

Doch was leistet das Gesetz in Bezug auf die Zielsetzung? Der DMA betrifft zunächst einmal die großen Gatekeeper im Netz – damit richtet er sich vor allem an die GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) und andere Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung. In der Vergangenheit haben solche Gatekeeper ihre Vormachtstellung häufig ausgenutzt, um weitere eigene Dienstleistungen anzuschließen – etwa die Nutzung von Android bei gleichzeitiger Anmeldung eines Gmail-Accounts.