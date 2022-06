Aktualisiert am

Was „Elternblogger“ anrichten : Kinder auf dem digitalen Präsentierteller

Bei Instagram und Youtube zeigen sogenannte „Elternblogger“ ihren Nachwuchs. Sie geben Intimstes preis, um der Vermarktung willen. Was leisten die Aufsichtsbehörden? Nichts. Ein Gastbeitrag.

Trotz aller vollmundigen Bekundungen zum Kinderschutz aus Politik und Gesellschaft: Wer auf Youtube, Instagram oder Facebook unterwegs ist, muss den Eindruck bekommen, dass Kinder im Netz digitales Freiwild sind. Die Online-Welt ist voll an verstörenden Beispielen dafür, wie Kinder von ihren Eltern in die Öffentlichkeit gezerrt werden, allen voran in der Welt der sogenannten Familienblogger. Die Dimensionen dieser digitalen Entblößung sind gewaltig: Den „Stars“ der Szene wie Team Harrison, den Wolfs, den Koslowskis, Mamiseelen, Saskias Family Blog oder Isabeau folgen auf Youtube bis zu 1,25 Millionen Menschen, besonders populäre Videos erzielen Aufrufraten von bis zu vier Millionen.

Keine Information scheint diesen Eltern zu sensibel, um sie auf der Jagd nach möglichst vielen Klicks der wissbegierigen Online-Community nicht zu unterbreiten. Wir werden darüber in Kenntnis gesetzt, wie es um die Sprachentwicklung von Emilia steht, und wir erfahren, dass Ava wegen ihres zu engen Kiefers eine lose Zahnspange tragen muss, mit der sie nicht richtig sprechen kann. Von der kleinen Juna wissen wir, dass bei ihr nicht die Zähne das Problem sind, sondern sie „wegen dem Popo“ zum Onkel Doktor muss. Und der kleinen Mia sehen wir dabei zu, wie höchst vergnügte Eltern ihr die „Kotze wegputzen“, das alles gefilmt in der Badewanne und Mia leicht bekleidet mit einem weißen, im Wasser fast durchsichtigen Tuch.