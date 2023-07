Der Hollywood-Streik der Autoren und Schauspieler hat massive Auswirkungen. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Das liegt auch an der Furcht vor dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Studiobosse sind überrascht.

Was nun, Hollywood? Nachdem die Verhandlungen zwischen der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild und der Produzentengewerkschaft Alliance of Motion Picture and Television Producers , die die Studios und Streamingdienste vertritt, blickt man in Los Angeles dem größten Ausstand in der Industrie seit den Sechzigerjahren entgegen. Bereits Anfang Mai war die Autorengewerkschaft Writers Guild of America in den Streik getreten, was die Produktion der Late-Night-Shows sowie zahlreicher Serien und Filme zum Erliegen gebracht hatte. Nach ihnen haben die Schauspieler die Arbeit niedergelegt.

„Opfer eines sehr gierigen Gebildes“

Die Fronten sind verhärtet. Autoren und Schauspieler fordern, dass ihre Ansprüche angesichts der sich rapide verändernden Strukturen der amerikanischen Unterhaltungslandschaft neu verhandelt werden. Deren bestimmende Faktoren sind das Wachstum der Streamingdienste und der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Schauspieler seien „Opfer eines sehr gierigen Gebildes“, sagte die Chefin der Schauspielergewerkschaft, Fran Drescher, in einer wütenden Rede. Die Studiochefs heimsten Unsummen ein, während die Arbeitnehmer immer knapper gehalten würden und nun fürchten müssten, von Maschinen ersetzt zu werden. Was hier geschehe, stehe stellvertretend für die Lage überall auf dem Arbeitsmarkt. „Wenn die Arbeitgeber die Wall Street und Geiz zur Priorität machen und die unverzichtbaren Mitarbeiter vergessen, die die Maschine am Laufen halten, haben wir ein Problem.“