Aktualisiert am

Was Verdachtsberichterstattung darf und was nicht

„Spiegel“ über Lindemann : Was Verdachtsberichterstattung darf und was nicht

Der Anwalt von Till Lindemann, dem Sänger der Band „Rammstein“, hat vor dem Landgericht Hamburg einen Teilerfolg gegen den „Spiegel“ errungen. Er hat eine einstweilige Verfügung gegen das Magazin erwirkt. Bestimmte Passagen des Artikels „Sex, Macht Alkohol – Was die jungen Frauen aus der ,Row Zero’ berichten“ sind untersagt, weitere Teile des Berichts bleiben jedoch bestehen (Az.: 324 O 228/23).

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Dem Magazin sei untersagt, „den Verdacht zu erwecken, Till Lindemann habe Frauen bei Konzerten der Gruppe ,Rammstein’ mithilfe von K.O.-Tropfen/Drogen/Alkohol betäubt oder betäuben lassen, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vornehmen zu können“, teilt der Anwalt des Musikers mit. Für diesen schwerwiegenden Verdacht fehle es nach Ansicht des Gerichts am erforderlichen Mindestbestand an Beweistatsachen.