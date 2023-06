Maximilian Popp, Jahrgang 1986, gebürtiger Passauer, groß gewachsen, schlank, Prinz-Eisenherz-Frisur, in seiner Jugend der beste Tennisspieler Bayerns, wurde im Alter von 14 Jahren im Freistaat Jugendmeister. Doch ein Test habe ergeben, dass er für den Spitzensport nicht geeignet sei. Dafür habe er „eine hohe Präferenz für eigenständiges Handeln“, wolle sich aber „nicht gern kontrollieren lassen und auch nur widerwillig Direktiven entgegennehmen“. Popp habe nur „wenig Lust, Neues zu lernen“. So steht es im „Spiegel“ im August 2007.

Popp, damals noch Schulspiegel-Redakteur, hatte einen Monat zuvor in einem im flockig-leichten Ton geschriebenen Text detailliert berichtet, wie er als Nummer 1786 unter 1800 Teilnehmern an der harten Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule Köln teilnahm – und scheiterte. Er habe zur Bewerbergruppe „Ausländer und späte Anmeldungen“ gehört: „Wer in Köln Sport studieren will, muss 100 Meter in 13,4 Sekunden laufen, ein Rad schlagen, 20 Meter tauchen, Fußball und Tennis spielen.“ Popp lapidar: „Nachdem ich dabei patzte, ärgere ich mich über nichts mehr.“ Seine Botschaft an die Leser lautete wohl: „Keine Sorge. In dieser Prüfung bin ich zwar durchgefallen, aber aus mir ist doch etwas geworden.“