Gründer des Städels : Vom Leben gezeichnet

Das Städel streichelt derzeit die coronal ausgetrockneten Augen: Erst letzte Woche eröffnete die Ausstellung zur Skulptur des Impressionismus, in der mit den plastischen Oberflächenwerten das in den zwei Monaten davor zu kurz gekommene Bedürfnis nach haptischen Werten aufgefüllt werden konnte. Jetzt folgt Vergleichbares mit den handgeschöpften und vielfach strukturierten Büttenpapieren der fünfundneunzig Meisterzeichnungen von Raffael und Dürer über Rembrandt bis zu Watteau, Boucher und Fragonard, die größten Papierkitzler der Kunst, unter dem Titel „Städels Erbe“.

Der ledige Frankfurter Kaufmann und Bankier Johann Friedrich Städel vermachte seiner Heimatstadt bei seinem Tod 1816 neben Gemälden und Druckgrafiken über 4600 Zeichnungen für ein öffentliches, allen zugängliches Kunstmuseum, das nach ihm benannte Städel Museum. Weder aber wurde damals ein vollständiges Inventar angelegt noch zwischen Grundstock und hinzukommenden Zeichnungen unterschieden. In den Jahren nach 1860 wurden zudem Städel’sche Blätter verkauft, unter anderem fünfundzwanzig der einst Rembrandt zugeschriebenen Zeichnungen. Im Katalog erfährt man viel darüber, wie entschieden wurde, was museumswürdig wäre und was nicht, also wie Kunstgeschichte „gemacht“ wurde. In mehrjähriger Forschungsarbeit aber ist es nun gelungen, die Zeichnungssammlung Städels erstmals weitgehend zu rekonstruieren und daraus rund dreitausend Werke zu identifizieren, die sich bis heute im Museum erhalten haben. Selten war die wissenschaftliche Aufarbeitung des alten Basisbestands eines Museums, üblicherweise Legate sehr heterogener und oft zeitgebunden mediokrer Kunst, derart augenschmeichlerisch.

Auch in der deutschen Abteilung eine Überraschung

Die Blätter werden in der Kabinettausstellung, der Sammlungstradition des Stifters folgend, nach den europäischen Schulen Italien-Frankreich-Niederlande-Deutschland geordnet gezeigt und kamen auch überwiegend aus deren großen Kunsthandelszentren Rom, Paris oder Amsterdam nach Frankfurt. Das Zentrum besetzen die Italiener, da diese auch in Städels Zeit den Kern jeder Sammlung nach der sogenannten Grand Tour gen Italien bildeten. Eine starke Tricolore flattert in der Vitrine gleich links des Eingangs: Raffael, Correggio, Michelangelo, wenn sich auch der „Auferstehende Christus“ des Letzteren in unseren Tagen als Werk eines Kopisten herausstellte, der penibel sogar die Korrekturen Michelangelos mit übertragen hatte. Die vielleicht erst in seinem Todesjahr 1520 entstandene „Karyatide“ Raffaels wirkt im papierfreundlichen Dämmerlicht des Städel auf den ersten Blick wie ein Relief, so plastisch zeichnet sich der Mädchenkörper durch die Höhungen des wie nass anliegenden, halbtransparenten Gewandes ab. Die Achselhöhle der wie bei einem Atlanten nach oben genommenen Arme hingegen gibt Raffael in schwarzer Kreide wiederum überraschend dunkel, ebenso wie er ihre rechte Gesichtshälfte stark verschattet. Die mädchenhafte Karyatide hätte in monumentaler Freskotechnik umgesetzt als Pseudo-Skulptur in der vatikanischen Sala di Constantino optisch ein Gebälk getragen, wenn Raffael nicht während der Arbeiten an dieser Ausmalung für den Papst mit nur siebenunddreißig Jahren verstorben wäre. Auch durch die Verschattungen und den traurigen Gesichtsausdruck wirkt sie mit der angedeuteten Nische um sie herum wie in ein zu frühes Grab gebettet, etwas, das im fertigen Fresko nicht übernommen worden wäre, womit die Zeichnung – wie fast alle gezeigten Blätter – weit über den Status der bloßen Vorlage hinausgeht.