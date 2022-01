Artikel mit „böser Absicht“? : Warum Sarah Palin die „New York Times“ verklagt

Mit einer Klage gegen die „New York Times“ stellt die ehemalige Gouverneurin von Alaska und republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin das amerikanische Presserecht auf die Probe. Palin verklagt die „Times“ wegen Verleumdung. Die Zeitung hatte 2017 in einem Leitartikel unter der Überschrift „America’s le­thal politics“ einen Amoklauf in Arizona, bei dem 2011 sechs Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden waren, mit einer damals von Palins Unterstützerkomitee veröffentlichten Karte mit Fadenkreuzen über bestimmten Wahlbezirken ihrer politischen Gegner direkt in Verbindung gebracht. Zu den markierten Bezirken gehörte auch der Wahlkreis der demokratischen Politikerin Gabby Giffords, die bei dem Angriff schwer verletzt wurde. Die „New York Times“ korrigierte ihren Fehler, auch den, dass sie behauptet hatte, Palin habe ein Bild von Giffords im Fadenkreuz publiziert, und entschuldigte sich. Ein Bezirksrichter wies Palins Klage ab, ein Berufungsgericht gab ihr statt, nun wird neu verhandelt.

Sarah Palin argumentiert, die Zeitung habe eine politische Kampagne gegen sie betrieben und mit böser Absicht gehandelt. Der verantwortliche Redakteur James Bennet habe gewusst, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Motiven des Attentäters und ihrer Karte gab. Die „New York Times“ beteuert, sie habe einen Fehler gemacht, dieser sei aber nicht vorsätzlich begangen worden.

Palins Klage, die jetzt wieder beim Bezirksgericht liegt, erscheint nicht unbedingt aussichtsreich. Doch könnte das gar nicht entscheidend sein. Ihr Ziel ist eine grundsätzliche rechtliche Klärung. Dafür spricht auch, dass sie die „New York Times“ auf die für amerikanische Verhältnisse niedrig bemessene Schadenersatzsumme von 421 000 Dollar verklagt. Palin könnte, sollte die „New York Times“ freigesprochen werden, in Revision gehen und den Fall womöglich vor den Obersten Gerichtshof bringen. Dort hatte es im Jahr 1964 im Verfahren „Times v. Sullivan“ eine Grundsatzentscheidung gegeben. Die Richter formulierten damals den Grundsatz, dass eine Verleumdungsklage von Personen des öffentlichen Lebens gegen eine Falschdarstellung in den Medien nur dann zum Erfolg führt, wenn der Pu­blikation „bösartige Absichten“ (actual malice) nachgewiesen werden. Sarah Palin argumentiert, das Urteil von 1964 sei im Internetzeitalter überholt. Zwei der Obersten Bundesrichter, Clarence Thomas und Neil Gorsuch, haben bereits signalisiert, dass sie, sollte der Fall sie erreichen, eine neue Grundsatzentscheidung herbeiführen würden.

Konservative in den USA fordern seit Längerem, man müsse die Presse wegen falscher Berichterstattung leichter verklagen können. Donald Trump vertrat die Forderung während seiner Präsidentschaft mit besonderem Nachdruck. CNN bemerkte nun, hier werde ein Prozess über die Grenzen der Pressefreiheit geführt, dessen Auswirkungen alle zu spüren bekämen. Das konservative Fox News etwa: Der Sender wehrt sich gegen aktuell anhängige Klagen der Abstimmungsgeräte-Firmen Dominion und Smartmatic gegen die Behauptung des Senders, mithilfe ihrer Maschinen seien Stimmzettel manipuliert und dadurch sei Donald Trump die Wahl „gestohlen“ worden, mit dem Verweis auf das bestehende Presserecht.

Für die „New York Times“ dürfte die Verhandlung auf jeden Fall unangenehm werden. Denn nun wird vor Gericht eine nicht unbedeutende Fehlerkette seziert. Die Zeitung hatte den falschen Zusammenhang zwischen Palins Karte und dem Attentäter wenige Stunden nach Veröffentlichung des Artikels zurückgenommen. Weitere Richtigstellungen erfolgten aber erst nach zwei Tagen. Beginnen sollte der Prozess Palin v. Times ursprünglich am vergangenen Montag. Da Sarah Palin, die nicht geimpft ist, jedoch zu Wochenbeginn positiv auf Covid-19 getestet wurde, wurde der Prozessbeginn auf den 3. Februar verschoben.