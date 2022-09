Gegen Putins Hassaufrufe : „Reporter ohne Grenzen“ fordern Abschaltung russischer Propagandasender

„Frankreich kann nicht tolerieren, dass Sender, die seiner Gesetzgebung unterstehen, die Kriegspropaganda des Kremls verbreiten“: Sie muss (und kann) gestoppt werden, schreibt „Reporter ohne Grenzen“ (RoG) in einem Kommuniqué. Die Organisation verlangt, dass das französische Unternehmen Eutelsat die russischen Sender aus dem Angebot kippt. Seine Satelliten bringen Rossija 1, Pervij Kanal und NTV in fünfzehn Millionen russische Haushalte. Auch in den besetzten Gebieten der Ukraine sowie in Estland, Litauen und Lettland können die drei Sender via Eutelsat empfangen werden.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

„In allen ihren Programmen“, so „Reporter ohne Grenzen“, werden permanent „Aufrufe zu Hass und Gewalt“ gegenüber der Ukraine verbreitet. Auch „Aufrufe zur Massenvernichtung oder zum Mord an einzelnen Personen“. Es gehe um „Anstiftung zum Genozid“. Christophe Deloire, RoG-Generalsekretär, bezeichnet Rossija 1, Pervij Kanal und NTV als „Speerspitze der russischen Kriegspropaganda“. Die französischen Behörden, ist Deloire überzeugt, haben die Mittel, sie bei Eutelsat zu stoppen. „Reporter ohne Grenzen“ interveniert bei der französischen Medienaufsicht Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Sie ist gehalten, die Angelegenheit zu überprüfen. Wenn sie ein Machtwort spricht, muss es Eutelsat umsetzen – bisher berief sich das Unternehmen immer auf die Neu­tralität. Für die Inhalte sei es nicht zuständig.

Mehr zum Thema 1/

Mit diesem Schritt übernimmt „Reporter ohne Grenzen“ das Anliegen des „Comité Diderot“, das seit Putins Angriff auf die Ukraine die Verbreitung seiner Propaganda bekämpft. Es hat soeben einen fast 300 Seiten umfassenden Bericht seines Mitbegründers André Lange über die Zusammenarbeit von Eutelsat mit Russland veröffentlicht. Lange erläutert darin die Bedeutung des russischen Fernsehens als Monopolmedium im Bereich der Information. Er befasst sich mit der Deportation von ukrainischen Kindern. Gegen die Verschleppung der Kinder wurde in Frankreich eine Petition, in der von 300 000 Fällen die Rede ist, lanciert. Diese Deportation, so Lange, sei ein Dauerbrenner in den Sendungen des russischen Fernsehens, sie werde gefeiert und gefordert.