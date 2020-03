Anhebung des Rundfunkbeitrags : Die Sender sind am Zug

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Widerstand gegen eine Erhöhung kommt vor allem aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Werner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, hatte sich der Stimme enthalten, weil es noch „Vorbehalte gegen die Erhöhung“ gebe. Es bestehe weiterer Prüfungsbedarf der Kef-Empfehlung, sagte ein Sprecher der Landesregierung. Es gibt aber das Ziel, im Juni eine einvernehmliche Entscheidung zu unterschreiben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verbindet mit der Beitragssteigerung Erwartungen an eine Reform der öffentlich-rechtlichen Anstalten. „Um diesen Reformprozess auch in den kommenden Jahren fortzuführen, haben die Ministerpräsidenten den Intendanten eine Selbstverpflichtung aufgegeben“, sagte er. Außerdem hätten die mitteldeutschen Bundesländer die klare Erwartung formuliert, dass es vor Ratifizierung des Staatsvertrages eine belastbare Zusage für eine weitere Gemeinschaftseinrichtung der Sender in Mitteldeutschland geben müsse. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen, Andreas Nowak, betonte gegenüber dieser Zeitung, es sei noch nicht entschieden, ob die CDU-Fraktion einer Beitragserhöhung zustimme, man habe noch Diskussionsbedarf. Im Juli des vergangenen Jahres hatte die Fraktion in einem Positionspapier konstatiert, dass keine neue Finanzierung beschlossen werden könne, solange es keine Anpassung der Auftragsbeschreibung an die heutigen Medienbedürfnisse und das digitale Nutzungsverhalten der Bevölkerung gebe. „Für den hypothetischen Fall, dass zum 1. Januar 2021 kein neuer Staatsvertrag in Kraft tritt, gilt weiterhin der alte Staatsvertrag, und es bleibt bei 17,50 Euro“, erklärte dazu der Kef-Vorsitzende Heinz Fischer-Heidlberger. Die Situation entspräche dann aber nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Sender bedarfsgerecht zu finanzieren seien. Also würden diese wahrscheinlich klagen.

Für eine „einvernehmliche Entscheidung“, wie sie Sachsen-Anhalt erhofft, können die Öffentlich-Rechtlichen einen weiteren wichtigen Beitrag leisten. Im Kef-Bericht sind zahlreiche Empfehlungen enthalten, wie gespart werden kann und wo – etwa bei Gehältern oder Investitionen – Änderungen angezeigt wären. Diese Vorschläge müssen sich jetzt in einer Art Selbstverpflichtung der Anstalten wiederfinden.

Im Gespräch mit dieser Zeitung formulierte Heike Raab, Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz, eine solche Erwartung: „Wir gehen davon aus, dass die Anstalten in Auswertung des Kef-Berichts gegenüber den Ländern darstellen werden, wie sie den Reformkurs fortsetzen. Bereits 2017 haben ARD, ZDF und Deutschlandradio auf Bitten der Länder ihre Reformüberlegungen in Berichten dokumentiert. Wir haben dies immer als ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnet und deutlich gemacht, dass wir erwarten, dass entsprechend der Kef-Empfehlung dieser Prozess weitergeht.“ Ein entsprechendes Papier der öffentlich-rechtlichen Sender „wäre sicher auch für die Entscheidung der Parlamente von Vorteil“, so Raab. „Ohne ein solches Papier wird gar nichts gehen“, sagt Andreas Nowak. Die Länder haben sich für eine Erhöhung entschieden, nun haben es die Anstalten in der Hand, ob der Beitrag zum 1. Januar 2021 steigt.