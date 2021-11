Das Paradox von „Squid Game“ : Der Spaß der Erniedrigung

Mit Recht wurde auf der Website „Refinery29“ kürzlich angemerkt, dass der weltweite Erfolg der südkoreanischen Netflix-Serie „Squid Game“ die Konjunktur von etwas anzeige, das man antikapitalistisches Entertainment nennen könnte. Was genau aber zeichnet dieses Genre aus, was sind seine Prinzipien und Konsequenzen?

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

„Squid Game“ ist für die Gattung nicht nur wegen seines Erfolgs das richtige Beispiel, sondern weil Entertainment exakt das Thema der Serie ist: Der Kapitalismus wird dort ja nicht irgendwie kritisiert, sondern eben als mörderisches Spektakel inszeniert. Die Kinderspiele unter überschuldeten Erwachsenen, bei denen die Ausscheidenden kurzerhand umgebracht werden, dienen der Unterhaltung von ein paar sektschlürfenden, amerikanisch schwadronierenden Magnaten hinter vergoldeten Tiermasken. Das zynische greise Mastermind dahinter, dem aller Besitz langweilig geworden war, nennt am Ende das ultimative Motiv: „Was könnten wir tun, um Spaß zu haben?“ Tückisch wird diese simple Botschaft nun dadurch, dass sie ihrerseits von Netflix, einem der derzeit größten unterhaltungsindustriellen Komplexe der Welt, ausgestrahlt wird. All die Effekte zwischen Sentimentalität und Gewalt, die den fiesen Kapitalisten in der Serie ihren Kitzel verschaffen, fungieren hier gleichzeitig auch als Trigger, um der Serie mehr Zuschauer zu verschaffen. Wir gucken mit den Augen der Ausbeuter auf den von ihnen – und also auch uns selbst – in Gang gebrachten Wettkampf. Das antikapitalistische Entertainment ist hier ganz unverhohlen zugleich ein kapitalistisches und umgekehrt.