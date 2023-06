Aktualisiert am

Seit zwei Jahren steht der italienische Journalist Francesco Costa unter der Woche sehr früh auf. Morgens um fünf setzt er sich an seinen Wohnzimmertisch und liest Zeitungen. Sieben bis neun Stück am Tag, je nachdem was sie hergeben. Um halb sieben ist er fertig. Dann greift er zum Mi­krofon und nimmt seine Presseschau „Morning“ auf, die er wenig später auf der italienischen Nachrichtenseite „Il Post“ veröffentlicht.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton.

Ungefähr vierzig Minuten spricht er, setzt neu an, wenn er sich verhaspelt oder wenn draußen ein Motorrad vorbeiknattert. Danach spielt er die Aufnahme in doppelter Geschwindigkeit ab (was man sich, angesichts Costas ohnehin schon sehr flotten Redetempos, wirklich ziemlich schnell vorstellen muss) und schneidet die Pausen und Motorengeräusche heraus. Um acht ist das Ergebnis online.