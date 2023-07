Es gehe „Auge um Auge, Zahn um Zahn“: So kommentiert eine Zeitung die Feindseligkeit, die zwischen den privaten und staatlichen Sendern – Radio und Fernsehen – in Frankreich herrscht. Bislang hatten sie den Eindruck einer „heiligen Allianz“ gegen die amerikanischen Giganten Netflix und Disney erweckt. Doch die gemeinsame Streamingplattform Salto, als „französisches Netflix“ konzipiert, wurde ein Fiasko und Ende Februar abge­wickelt. Seither liegen die Nerven blank.

Im Mai veröffentlichte die „Associa­tion des chaînes privées“ (APO), der die Privatsender tf1, Canal+, RTL/M6 und Altice angehören, einen offenen Brief an Premierministerin Elisabeth Borne. Die Sender beklagen eine Wettbewerbsverzerrung. Den staatlichen Anbietern werfen sie vor, sich weder an ihren Auftrag noch an die Regeln zu halten. Mit bezahltem Sponsoring würden die Beschränkungen für Werbespots unterlaufen, im Bereich der Kultur würden die Quoten schlicht nicht erfüllt. Auch die Anbieter von Kabel- und Satellitenfernsehen sind unzufrieden: Sie würden von der staatlichen Medienaufsicht Arcom gegenüber den Streamingplattformen systematisch benachteiligt.