Noch ein spektakulärer Abgang im amerikanischen Nachrichtenfernsehen: Fast zeitgleich mit Tucker Carlson bei Fox News musste auch Don Lemon bei CNN seinen Hut nehmen, nachdem er noch kurz zuvor bei „CNN This Morning“ aufgetreten war. „CNN und Don haben sich getrennt, schreibt der Senderchef Chris Licht in einer Stellungnahme. „Don wird für immer Teil der CNN-Familie sein, und wir danken ihm für seine Leistungen über die vergangenen 17 Jahre.“

Lemon zählte neben Anderson Cooper, Wolf Blitzer und Jake Tapper zu den Stars des Senders. Er war im Februar in die Schlagzeilen geraten, als er vor laufender Kamera über die Republikanerin und Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley sagte, sie sei „nicht mehr in ihren besten Jahren“. Lemon hatte hinzugefügt, dass eine Frau „in ihren Zwanzigern, Dreißigern und vielleicht Vierzigern in ihren besten Jahren ist“. Als seine Komoderatorin Poppy Harlow ihn mit den Worten stoppte: „Moment – beste Jahre für was?“, beschied er sie, sie könne das nachschlagen.

Der Vorfall sorgte senderintern und in der amerikanischen Medienlandschaft für Entrüstung. Senderchef Chris Licht bezeichnete das Verhalten des Moderators in der morgendlichen Redaktionskonferenz als „ärgerlich, inakzeptabel und unfair“; Lemon entschuldigte sich, nachdem ihn der Sender vorübergehend aus dem Programm genommen hatte, und erklärte sich zu einem „Training“ für angemessenes Verhalten bereit.

Eine der bekanntesten Stimmen

Über acht Jahre war Lemon mit seiner Show „Don Lemon Tonight“ nicht nur ein Aushängeschild des Senders, sondern eine tonangebende Stimme im amerikanischen Nachrichtenfernsehen geworden. Er profilierte sich durch scharfe Kommentare zum politischen Geschehen, besonders während der Trump-Jahre, und mit kompromisslosen Interviews. Im Januar 2018 sagte er über den damaligen Präsidenten Trump, der soeben Länder wie El Salvador, Haiti und Honduras als „shit­hole countries“ bezeichnet hatte: „Der Prä­sident der Vereinigten Staaten ist ein Rassist. Viele von uns wussten das schon.“

Lemon hatte 2006 bei CNN angefangen und sich 2011 als einer der ersten Nachrichtensprecher in der amerikanischen TV-Landschaft öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Seit 2014 moderierte er im Abendprogramm des Senders „Don Lemon Tonight“. Im Rahmen der „Black Lives Matter“-Proteste nach dem Mord an George Floyd im Sommer 2020 wurde Le­mons Rolle als einziger Afroamerikaner in der CNN-Primetime noch bedeutender. Unter anderem forderte er Hollywoodstars dazu auf, Farbe zu bekennen und sich an den Protesten zu beteiligen.

Frauenfeindliche Vorfälle

Im vergangenen November wurde Lemon auf Initiative von Chris Licht in die neu konzipierte Morgenshow „CNN This Morning“ versetzt, die er mit seinen Kolleginnen Poppy Harlow und Kaitlan Collins leitete. Lemon dementierte energisch, dass dies als Herabstufung zu sehen sei. Aber die Konstellation sorgte offenbar intern für Verwunderung bei CNN, wo Lemon seit Langem als Frauenfeind galt, wie das Fachblatt „Variety“ vor gut zwei Wochen schrieb. Laut Aussagen mehrerer Zeugen gilt der Siebenundfünfzigjährige vielen bei CNN als launisch, frauenfeindlich und machtbesessen. Unter anderem grub das Blatt bis 2008 zurückreichende Vorfälle auf, in denen Lemon Kolleginnen bedrohte, sie beleidigte oder sich über sie lustig machte.

2014 war Lemon in die Schlagzeilen ge­raten, als er in einem Interview mit einer Frau, die den Komiker Bill Cosby bezichtigte, sie zum Oralsex gezwungen zu ha­ben, sagte, sie hätte ihn ja in den Penis beißen können, um den Angriff zu stoppen. Er entschuldigte sich später dafür. Im vergangenen Dezember hatte er in einer De­batte mit seinen Komoderatorinnen Harlow und Collins über die Unterbezahlung weiblicher Athleten gesagt, Männersport sei nun einmal „interessanter anzusehen“. Anschuldigungen des Sexismus wies er mit dem Hinweis zurück, er sei als einziger Mann in einer Familie voller Frauen aufgewachsen. Wie die „New York Times“ berichtet, waren zuletzt mehrere avisierte Gäste nicht bereit, mit Lemon vor die Kamera zu treten.

Lemon selbst schreibt über seine Entlassung auf Twitter, er sei „vor den Kopf gestoßen“, dass „nach 17 Jahren bei CNN niemand den Anstand hatte, mir das persönlich zu sagen.“ CNN hält dagegen, man habe ihm ein Treffen mit den Führungskräften des Senders angeboten, aber er habe stattdessen eine Stellungnahme auf Twitter gepostet. Lemon hat Medienberichten zufolge mit dem Juristen Bryan Freedman denselben Anwalt verpflichtet wie Tucker Carlson. Lemons Vertrag mit CNN läuft der „New York Times“ zufolge erst 2026 aus.