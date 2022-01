Wintersport-Experten : Arnd Peiffer bleibt im Ski-Zirkus cool

Was ihre Experten im Wintersport angeht, hat die ARD in letzter Zeit eine glückliche Hand gehabt: Sven Hannawald, Felix Neureuther – und jetzt Arnd Peiffer.

Stehend, liegend, auf der Loipe, beim Schießen und jetzt auch vor dem Mikro erfolgreich: Arnd Peiffer, hier während seiner aktiven Karriere, beim Biathlon-Weltcup in Schweden 2018. Bild: dpa

Als ich neulich am vereisten Hang vom Astberg auf dem Rücken zwanzig Meter tief die Piste hinabschlitterte, da hatte ich, während ich so meine Ski in die Höhe hielt und darauf wartete, dass mich irgendein österreichischer Schneehaufen schon wieder bremsen würde, viel Zeit zum Nachdenken, und das Ergebnis war: Mach dir nichts draus, Arnd Peiffer ist auch aus Niedersachsen.

Und der hat immerhin im Liegen olympische Goldmedaillen gewonnen. Und auf Ski. Es waren zwar Langlaufski, und hingelegt hat Peiffer sich meistens freiwillig, mit seinem Gewehr. Peiffer ist einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten: Aber aufgewachsen ist er trotzdem weit weg von den Alpen. Im Harz. Dessen höchste Erhebung, der Brocken, ist nur zwanzig Meter niedriger als der unscheinbare Astberg in Tirol, der mich vorletzten Samstagnachmittag bezwungen hatte, aber einer Weltkarriere im Schnee stand diese Herkunft offensichtlich nicht im Weg, warum sollte das dann nicht auch für verspätete niedersächsische Abfahrer gelten?

Peiffer kennt viele noch persönlich

Im vorigen Jahr hat Arnd Peiffer seine Karriere beendet, mit Anfang dreißig. Wie schon seine Biathlon-Kollegin Laura Dahlmeier zuvor, ist er dann direkt von der Loipe vor die Kamera gewechselt: Seit dieser Saison kommentiert Peiffer die Biathlon-Wettbewerbe in der ARD. Leider sieht und hört man ihn aber nicht oft, noch zählt Peiffer nur als Vertreter der einstigen Supersonderbiathletin Magdalena Neuner zum Team, die derzeit in Elternzeit ist.

Aber Peiffer erfüllt seine Rolle als Experte in einer solchen Konzentration und mit so humorvoller Nüchternheit, er ist oft kurz und knapp und witzig, wenn er aus seiner eigenen Zeit erzählt (nie im Rennen essen!) und so aufmerksam, dass man sich wünschte, er würde das für immer machen. Oder erst einmal: regelmäßiger.

Überhaupt hat die ARD, was ihre Experten im Wintersport angeht, eine glückliche Hand gehabt in letzter Zeit. Peiffer zum einen, dann der kühle Sven Hannawald fürs Skispringen, aber vor allem und schon seit Längerem: Felix Neureuther. Der erst ans Mikro wechseln musste, um in den Alpinwettbewerben wirklich unschlagbar zu werden.

Neureuther kennt viele der Akteurinnen und Akteure persönlich, die aktuell die Pisten herun­terjagen, manche sogar noch als Rivalen, in den schönsten Momenten geht ihm fast die Empathie durch, aber seine Geistesgegenwart und sein Humor sind halt schnell – und auch sein Urteil über Misserfolge. Arnd Peiffer, der Niedersachse, ist da sachlicher, aber auch bei ihm spürt man einen fast existenziellen Ernst. Es ist nicht nur Spaß, Sport so zu lieben, es ist eine Haltung zur Welt. (Manchmal auch liegend.)